¿El apellido Macri suma o resta en las elecciones en CABA?

A menos de 19 días de las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO), el ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y precandidato a jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, lidera las últimas encuestas dentro de la interna de Juntos por el Cambio.

Así lo indicó el director de Consultora Proyección, Manuel Zunino, quien fue entrevistado en el programa Metaverso, de Ciudadano.News. El analista sostuvo que "pese a que el nombre de Mauricio Macri no tiene gran aceptación en Buenos Aires, el apellido Macri no pesa en la candidatura del primo del expresidente".

“Lo que vemos en la Ciudad de Buenos Aires es que Jorge Macri está al tope de las listas de intención de voto. Hoy tiene 27% de preferencia en nuestro último estudio, frente al 19% de Martín Lousteau. Esto muestra una diferencia importante que se puede reducir con el tiempo”, declaró el director de Consultora Proyección.

Asimismo, Manuel Zunino agregó que “es una tendencia que se mantendrá en el tiempo respecto al liderazgo de Jorge Macri en las encuestas”. “Nos da que Jorge Macri siempre encabeza la encuesta. Ahora, sumado a que una parte de la Ciudad de Buenos Aires sigue apoyando el programa de gobierno de Mauricio Macri. Por eso su apellido no le pesa, y satisface sus expectativas electorales”, aseguró el consultor.

Además, Zunino añadió: “Jorge Macri Tiene muchas posibilidades de ganar y Lousteau le sigue en carrera, pero veremos con el correr de los tiempos cómo se da la elección interna”.​​​​​​​

¿Por qué pesa el apellido Macri en las elecciones de Buenos Aires?​​​​​​​

Según Zunino, el expresidente no terminó de buena manera su gobierno. Por eso, el apellido Macri no tiene una connotación positiva en muchos estratos sociales del país, debido a que "solo favorecía a una parte de los argentinos y no a todos".

​​​​​​​

“El recuerdo que dejó su gobierno fue muy desfavorable para un sector, pero una parte de la sociedad todavía cree en su proyecto. Es más, al final de su gobierno, Macri se fue con el 40% del electorado votándolo”, comentó Zunino.

A la vez, agregó: “Terminó con 30% de aprobación del mandato, pero con una intención de voto del 40%”. Por otro lado, "el recuerdo de su gobierno para un sector no es positivo porque en ese momento hubo gente que se quedó sin trabajo, además de que tampoco se sentían parte del proyecto Juntos por el Cambio”.