Duro comunicado de legisladores electos de LLA contra el pacto Macri-Milei

El acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri tuvo otro capítulo de resistencia por parte de diputados y senadores nacionales, parlamentarios del Mercosur y legisladores provinciales libertarios electos, quienes advirtieron que “durante la Presidencia del ingeniero Mauricio Macri, se han tomado decisiones, como la de la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron. Esto hace que para nosotros sea moral e ideológicamente nuestro límite”.

A las tensiones por la alianza con el expresidente, se suman declaraciones en contra el “estallido” que deseó Patricia Bullrich para la economía argentina antes del balotaje del 19 de noviembre. Así, desde Carlos Rodríguez, eventual ministro de Economía de Milei, hasta Darío Epstein, salieron a diferenciarse, repasa Ámbito.

Este miércoles, un sector de La Libertad Avanza emitió un duro comunicado contra el desembarco del jefe del PRO titulado "En defensa de las ideas y del proyecto libertario". Allí manifiestan: "Respetamos la decisión de nuestro candidato a presidente a formar un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero no podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales".

En el comunicado aclaran además que "fuimos convocados por Javier Milei, en el entendimiento de modernizar el sistema político del país, promover las ideas de la libertad, el libre mercado, la desregulación de la economía, en definitiva, la normalización productiva y económica del país".

El texto está firmado por la senadora nacional electa Ivana Arrascaeta (San Luis); los diputados nacionales electos Lisandro Almirón (Corrientes), Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Gerardo González (Formosa); los parlamentarios del Mercosur Fabiana Martín (Corrientes), Fabricio Cascino (Neuquén), Mario Nallar (Jujuy) y David Ocaña (San Luis), y los legisladores provinciales Gladys Liliana Salinas (Entre Ríos), Carlos Alberto Damasco (Entre Ríos) y Julia Esther Calleros Arrecous (Entre Ríos).

"Formaremos y conformaremos bloques políticos en todas las legislaturas, en todas las ciudades, y en el Parlamento argentino, con este objetivo, bajo la bandera del espacio que nos puso en este lugar. Respetamos la decisión de nuestro candidato a presidente a formar un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero no podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales. Recordamos que, durante la Presidencia del ingeniero Mauricio Macri, se han tomado decisiones, como la de la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron. Esto hace que para nosotros sea moral e ideológicamente nuestro límite", se quejan los firmantes de La Libertad Avanza al advertir que no se fusionarán con Juntos por el Cambio.

El comunicado llega un día después de que Darío Epstein, referente financiero de La Libertad Avanza, rechazara de manera explícita el deseo de Patricia Bullrich de que la economía "estalle cuanto antes".

"Si explota la economía, la pobreza estructural va a escalar a niveles desastrosos. Mi deseo: que no explote y se puedan ir acomodando los tantos con la nueva administración y expectativas positivas. Es más difícil ayudar a las familias a volver a la clase media que acomodar las finanzas", señaló Epstein a través de su cuenta de X (Twitter).

Esta semana también economista Carlos Rodríguez, que se sumó al equipo de Milei en los meses previos a las elecciones primarias de agosto pasado, escribió un duro comunicado en X. "Desde que soy asesor económico de Javier Milei jamás he sido consultado en economía, me piden que no salga en los medios y me tengo que bancar las rarezas de los libertarios sobre preservativos pinchados, el Vaticano, privatizar los océanos y cosas de (Murray) Rothbard", escribió Rodríguez. En esa línea, el exfuncionario de Carlos Menem sostuvo: "A alguien del equipo de comunicaciones de LLA se le ocurrió pensar que Milei como comunicador de Economía puede haber llegado a su techo y que los dos comunicadores exclusivos designados -yo estoy bloqueado, igual que Darío (Epstein) o Roque (Fernández)- son Diana (Mondino) y (Guillermo) Francos, cuyo campo es Relaciones Exteriores e Interior, dos temas que al votante no le interesan".

En otro pasaje, Rodríguez argumentó que anunciar al ministro de Economía podría "subir el techo" del debate público alrededor de la figura de Milei, en el caso de que ese eventual designado diga "cosas nuevas e interesantes y que no asusten". Y cerró: "Pero apoyo la idea básica: ¡libertad, o sea, VLLC!”.