Documento del equipo de Milei menciona una híper inflación como parte de su plan económico

El plan de dolarización de la economía argentina, que viene planteando Javier Milei desde hace años y es parte de su plataforma electoral de cara a las elecciones del 22 de octubre, necesariamente prevé una hiper inflación y una confiscación de depósitos para llevarlo adelante.

El ultraderechista, con su verborragia violenta, afirma que no, que esto no es necesario y que posiblemente “alcance” con dolarizar la economía “al precio del dólar de mercado”, que está, según él, a casi 900 pesos tal la cotización del dólar ilegal. Esto significa que, de movida, Milei plantea una devaluación de más del 100% de un día para el otro, lo que se traduciría en una inflación similar sobre índices que ya cabalgan por encima del 120%. O sea, catastrófico.

Pero especialistas de distintas vertientes han advertido, desde hace tiempo, sobre la necesidad de una devaluación brutal para poder dolarizar. ¿Un dólar a 3.700 pesos, como indica el Centro de Economía Política Argentina, CEPA? ¿A 7.000 pesos, como afirman otros especialistas? Como sea, el golpe sería letal para la economía y, sobre todo, para la delicada situación social.

No obstante, Milei se ha mostrado firme en decir que eso no va a pasar. Ningún colaborador o documento relacionado habla de una híper inflación como condición para poner en marcha su plan dolarizador, también rechazado por el FMI, el Banco Mundial y medios prestigiosos como el británico The Economist. Hasta ahora.

Este viernes, durante una presentación de la consultora bursátil de Ramiro Marra, Bull Market, candidato a jefe de Gobierno porteño, se difundieron “detalles operativos” de los pasos del plan “Milei-Ocampo”, en relación con el economista Emilio Ocampo, padre de la idea dolarizadora y eventual presidente del Banco Central si el libertario llega a la Casa Rosada.

En ese punteado, hay una cita explícita a una “híper de 45 – 60 días” en el punto 5 del “plan operativo”. Pero también se consigna la necesidad de liberar el mercado de cambios (eliminar el “cepo”, por lo que el precio del dólar se iría, al menos, a 880 pesos hoy). Además, se liberarían las tarifas (eliminación de subsidios).

Está claro que el plan es que una híper inflación discipline a la sociedad para que acepte el plan dolarizador, pero también para hacer el tan mentado ajuste del Estado. Con una híper y manteniendo sin actualizar jubilaciones, pensiones o planes sociales, el ajuste se hace solo.

Ni hablar de los sueldos estatales (decentes, policías, enfermeros, médicos), o las transferencias a las provincias, que verían deterioradas sus finanzas de manera inmediata.

Lo dramático es el colapso social y económico que eso significaría en un país con 40% de pobreza y 124% de inflación anual. Se trata de propuestas insostenibles desde lo social y que provocarían una ola de protestas que pondrían en jaque, incluso, a un eventual gobierno de Javier Milei. El costo de esta aventura es incalculable e impredecible, donde La Libertad Avanza apuesta a un cruel “mientras peor, mejor”. Y, como sabemos por experiencia histórica, los muertos siempre los pone el pueblo.