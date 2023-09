Dolarización: ¿cuántos kilos de carnes podrías comprar si ganás en dólares?

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) creó una calculadora para poder proyectar qué pasaría con el salario de los argentinos y cuál sería su poder de compra en caso de que se dolarizara la economía nacional.

De acuerdo con las proyecciones del CEPA, la dolarización se podría llevar adelante si el tipo de cambio estaría a 3.700 pesos e implicaría una devaluación de más del 900% del poder adquisitivo de los argentinos.

Tu sueldo en dólares

La calculadora del CEPA es una página web y se puede ingresar desde la computadora como en los celulares en www.tusueldoendolares.com.ar. En esa plataforma, los usuarios podrán calcular sus ingresos y a partir de la conversión en dólares, la página calcula cuántos productos de la canasta básica podrías comprar, en tanto que la dolarización sea un hecho.

Por esto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a Carolina Berardi, licenciada en ciencias políticas y analista económica del CEPA. “La motivación tuvo que ver con una preocupación que veníamos teniendo, porque a veces pareciera que la dolarización es una cuestión técnica y que queda en manos de los economistas. Sin embargo, la realidad es que tendría un impacto en nuestra vida cotidiana y nos pareció propicio poner a disposición una herramienta que tenga más que ver con la vida cotidiana”, expresó.

-¿Qué implica dolarizar en Argentina?

-Para dolarizar necesitas sacar todos los pesos que hay, tanto billetes como los depositados en los bancos y cambiarlos por dólares, que es una moneda que no solo no emitimos, sino que estamos en un momento muy particular de mucha escasez de dólares. En ese contexto se quiere dolarizar y tenés tres opciones, primera, devaluar al infinito hasta que llegues a la conversión de pesos y dólares. Después una segunda opción es pedir prestado los dólares para dolarizar a un tipo de cambio más razonable y, tercera opción, hacer un Plan Bonex que puede afectar tanto a tus depósitos en pesos como en dólares y cualquiera de las tres alternativas se pueden combinar para llegar a un plan de dolarización. De hecho, Milei ha dicho varias veces que tiene varios proyectos de dolarización y nunca termina de definir cuál es.

-¿Tenemos que pedir dinero para dolarizar?

-Para dolarizar a ese tipo de cambio, la cuenta nos da que Argentina tiene que pedir prestado más de 100 mil millones de dólares y más del doble de lo que Mauricio Macri pidió al FMI. No parece muy viable que un fondo de inversión de riesgo esté dispuesto a poner 100 mil millones de dólares o en todo caso, ¿a cambió de qué pondrían esa cantidad de plata? En la calculadora planteamos un escenario intermedio en el cual se dolariza a 3.700 pesos y es la cuenta que nos da si cambiamos reservas del Banco Central por pesos en circulación. Pero esto implicaría que se quedaron con los ahorros en dólares de la gente, porque parte de las reservas del Banco Central son los depósitos de los ahorristas.

-Poniendo un monto promedio de hoy de 200 mil pesos, ¿qué se puede comprar o hacer si se los dolariza?

-En una dolarización que el tipo de cambio se vaya a 3.700 pesos, pasarías a ganar 54 dólares y lo que encontrás es que pueden ver, por ejemplo, cuántos kilos de asado podrían comprar y hoy podés comprar 83 kilos de asado y en una dolarización podés comprar 8 kilos. Por eso, hablamos de una pérdida del poder adquisitivo del 90% y es realmente una licuación de los ingresos tremenda.

-Cuando la gente hace estos números, ¿qué dicen?

-Muchos se sorprenden, una gran parte se enoja porque dice que no será a 3.700 pesos porque aparece la idea de que traerán plata de afuera porque dolarizar a un precio menor. Otros contestan, pero los salarios también subirían lo mismo que los precios y la verdad, tuvimos hace un mes una devaluación y, ¿los ingresos de quiénes subieron en la misma magnitud?

-Esto se ve reflejado con los datos del Indec en relación con la pobreza e indigencia, que cada vez aumenta más, los sueldos se quedan muy por detrás…

-Sí, totalmente, tenés una gran parte de los salarios registrados que viene empatándole pelea a pelea todos los meses a la inflación, pero quienes no tienen una paritaria fuerte o no tienen realmente les cuesta mucho sobreponerse ante estos índices inflacionarios. Por eso, el poder adquisitivo queda muy deteriorado y vivimos en un país en el cual producimos alimentos, pero pese a eso los alimentos son los que más suben de todo el nivel general de precio. El último dato del Indec, la inflación fue de 12,4% y los alimentos fueron del 15,6%, tres puntos arriba de la inflación general. Entonces, con ese panorama de fuga de alimentos no hay ingreso posible que pueda hacerle frente.