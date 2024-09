Denuncian a Alberto Fernández por haber extendido de más la cuarentena

Cuatro años después de la pandemia de COVID 19 que afectó al mundo, salió a la luz que en la Argentina se usó como excusa para obtener poder político al extenderla más de lo necesario a contrapelo de lo ocurrido en otros países.

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por supuesto abuso de autoridad tras los dichos del ex ministro de Economía Martín Guzmán, quien aseguró que la cuarentena se extendió porque era una "bandera política".

El exfuncionario señaló este lunes que la cuarentena por el coronavirus se alargó porque era una "bandera política que hacía más fuerte al Gobierno".

En ese sentido, Guzmán, quien terminó mal la relación con el gobierno de Alberto Fernández, señaló que para él la cuarentena fue "más larga de lo que debió haber sido".

Exministro de Economía Martín Guzmán

"Vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra el ex presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y demás funcionarios de Gobierno que hayan participado en las decisiones aquí develadas, ante la posible comisión del delito previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal de la Nación", aseguró Marijuan en su presentación.

El fiscal elevó la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py y consideró que el delito de abuso de autoridad le cabe a quien "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

"En los hechos, los funcionarios involucrados habrían actuado de manera arbitraria y abusiva en el dictado de los actos normativos que procuraron extender el confinamiento por demás de lo que debía haber sido y a sabiendas de la información técnica con la que se contaba, todo ello para obtener un rédito político, apartándose de las normas como del fin que justifican el ejercicio de la alta función pública en la cual se encontraban", expresó Marijuan.

El ex ministro de Economía, quien dejó el gobierno de Fernández tras meses de críticas de parte del kirchnerismo, señaló: "Por mucho tiempo era 'no, no se puede'. Después creo que pasó a ser un problema más político, una bandera política el hecho de que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno".

Los momentos más críticos

"Entonces en ese caso lo que yo les decía es sepamos que le va a afectar más a la capacidad de recuperación del salario real formal e informal porque entonces a mediados de 2021 el trabajador formal ya estaba recuperando el salario, pero el informal seguía cayendo. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias", subrayó.

"La extensión fue más larga de lo que debió haber sido. Desde el punto de vista, dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que debía haber sido", agregó Guzmán.