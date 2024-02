Del Plá: "Se criminaliza la protesta y no se entrega mercadería a los comedores"

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (Frente de Izquierda),Romina Del Plá, habló con Metaverso, de Ciudadano.News, sobre la audiencia pública de este jueves en la Cámara de Diputados acerca del informe de "los hechos de represión en el Congreso durante el tratamiento de la Ley Ómnibus".

Además, se expresó sobre la citación de la Justicia a los funcionarios de Seguridad por el protocolo antiprotestas y el documento que Cristina Fernández de Kirchner publicó en sus redes sociales, titulado como "Argentina en su tercera crisis de deuda".

-El jueves se llevará en Diputados una audiencia pública, ¿expectativas?

-Hemos presentado un pedido de interpelación a la ministra Patricia Bullrich para que dé cuenta de todo este operativo y el show mediático completamente represivo, injustificado, contra los manifestantes que rechazaban la Ley Ómnibus. Por otro lado, el jueves estamos haremos una audiencia pública con todo el bloque de Frente Izquierda y con la presencia de integrantes de distintos organismos de derechos humanos. Especialmente la Comisión Provincial por la Memoria que monitoreado todas las movilizaciones y ha podido recabar en un informe sobre la enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos que hubo en esa represión completamente desproporcionada.

-¿Qué será el día de mañana?

-Vamos a escuchar a las organizaciones. Las mismas relatarán y denunciarán los hechos que no hace más que dar fundamento a nuestro pedido de interpelación contra el protocolo antiprotesta.

-¿Qué significa que la ministra Patricia Bullrich declare ante la Justicia a causa del protocolo antipiquete?

-Realizamos una presentación para que venga a ser interpelada en el Congreso nacional y dé explicaciones en su rol de ministra ante los diputados sobre la violación clara y fragrante de los derechos constitucionales. Está creciendo el intento de criminalizar la protesta, mientras los gobiernos llevan ajustes brutales, por ejemplo, en este momento, no se está entregando la comida en comedores comunitarios. Lo que se pretende en lugar de resolver los problemas es que la población no pueda protestar y se vio muy claramente en el Congreso, que no se trataba ni del tránsito, de ninguna cuestión porque el tránsito lo cortó Bullrich con sus fuerzas federales. Porque las fuerzas federales no estaban donde debían estar, por ejemplo, combatiendo al narcotráfico, porque reprimieron a gente que estaba sobre la plaza.

-¿Se ha naturalizado en Argentina salir a la calle para pedir por sus necesidades insatisfechas?

-Han visto ayer y anteayer a vecinos de la ciudad de Buenos Aires, de Caballito y otras zonas teniendo que cortar la calle frente a los cortes de luz, porque no les llevan el apunte en resolver problemas tan básicos. Si en esto, si se le corre la teja a la ministra, que aparte muchos dicen que está incontrolable, por ahí aplica el protocolo antipiquete a los vecinos que están reclamando eso. Argentina es piquetera, porque acá hemos aprendido que es la única manera de resolver los temas frente al poder, es llamando la atención, organizándonos, movilizándonos. Entonces, la pretensión de criminalizar la protesta es algo que no puede admitirse en nuestro país.

-Recordando esos tres días en el Congreso, lo que pasaba fuera y los videos que circulaban en redes y en los diversos comentarios se veía a gran parte de la gente pidiendo más represión. ¿Cómo toma este tipo de comentarios?

-Hay que tener mucho cuidado con tomar todas las barbaridades que dicen los trolls por las redes sociales como expresiones reales de la voluntad de la población. Porque estamos curtidos en Argentina con estas situaciones. Obvio que habrá un sector que festejará que repriman a la población y serán los mismos que habrán aplaudido a la dictadura militar y terrorismo de Estado.

-Cristina Kirchner en su documento hizo hincapié también sobre la seguridad y dijo: “Con una desigualdad social, por un lado, o el gatillo fácil por el otro, no se puede elaborar ningún plan de seguridad". ¿Coincide o no con esta reflexión?

-Cristina hoy no tiene la autoridad política para hablar de cómo cuestionar al Estado represivo cuando bajo su gobierno hubo muchos de estos episodios y represiones a la protesta social. Recordemos la represión en la Panamericana con Sergio Berni; recordemos a César Milani, un militar denunciado por violaciones a los derechos humanos al frente del Ejército. Entonces, no tiene la autoridad para hacer estos cuestionamientos cuando bajo su gobierno reprimió violentamente a las familias sin tierra en el parque Garnica.

-¿Cómo ve la gobernabilidad de Javier Milei y de su gabinete a partir de la retirada de la Ley Ómnibus?

-Tenemos un Gobierno muy minoritario, que ha hecho distintos acuerdos, ahora se está hablando del acuerdo con el PRO como si fuera una gran solución. Quiero recordar que el PRO votó todo a favor en el Congreso y no les alcanzó para nada. Están planteando que su bloque no lo dirija gente tan impresentable, sino que en todo caso traten de ponerle una dirección, un poquito más coherente, con un poquito más de experiencia, nada más. No están hablando de otra cosa, digo para los que se confunden de que eso le daría más gobernabilidad. Además, es una estafa a la población. Ahora de pronto el macrismo aparece como salvador, es una estafa muy clara a la población que ha votado a Milei.