Del Plá: "El Gobierno de Mendoza impide la protesta con normas de la dictadura"

Este martes, la CGT y las cámaras empresarias acordaron un aumento en el salario mínimo, vital y móvil en tres tramos no acumulativos de 26,6% y revisión en julio próximo. De modo tal que desde el 1° de abril el ingreso será de 80.342 pesos; luego de 84.512 a partir del 1° de mayo y de 87.987 pesos desde el 1° de junio.

Al respecto se refirió en el programa Metaverso por Ciudadano.News la diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Romina Del Plá: “No llega a ser la mitad de la canasta de pobreza, que está arriba de los 177 mil pesos”, opinó.

Y respondió lo que considera: “Acá el salario mínimo tiene que estar mínimo en la canasta básica para que tenga algún criterio de lo mínimo. Entonces, ese salario debería estar regulando la canasta básica como el mínimo salarial y a partir de ahí de acuerdo a cada categoría, cada actividad”.

La diputada también habló sobre los dirigentes mendocinos del Polo Obrero que fueron detenidos por cortar calles de la provincia cuando reclamaban por las políticas sociales aplicadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Victoria Tolosa Paz y que fueron liberados ayer



-¿Qué opina sobre lo que sucedió?

Es muy grave, un tema muy serio que hay que atenderlo. Que se detenga durante ocho días a dos personas que entre otras actividades se encargan de organizar comedores populares y resolver problemas muy elementales que el estado y los sucesivos gobiernos no resuelven, y los detengan por el delito de pisar el asfalto, como me lo dijo el ministro de Seguridad de la provincia y el jefe de policía.

La situación es grave porque es un pisoteo a las libertades democráticas elementales, en Mendoza se están manipulando a partir del Código de procedimientos provincial y contravencional, incluso el código penal que rige en todo el país, porque el argumento de que les aplican el artículo 194 del código penal sería la obstaculización del transporte, si los condenan por eso es una pena excarcelable.

Ayer después de intensas jornadas de movilización la jueza entendió que los tenía que liberar pero acá hay una situación donde se están pisoteando las libertades democráticas más elementales.

-¿Cree que hay alguna otra intención con la detención de los dos referentes?

Sí, tratar de genera un temor a la movilización, un amedrentamiento, estuvieron frotándose las manos cuando vieron que tenían dos piqueteros presos acusándolos de ser delincuentes, cuando los delincuentes en Mendoza deben haber estado de fiesta la semana pasada porque el operativo policial que se hizo para el traslado de esos dos compañeros era de locos, incluso para tratar de impedir la movilización del viernes.

Estas cosas se vuelven un bumerán porque tarde o temprano en lugar de resolver los problemas que lleva a que la gente salga a protestar, quieren barrerlos bajo la alfombra y después las cosas se ponen peor.

Ahora en todo el país se sabe que en Mendoza el gobierno de Suárez y su líder Cornejo, no han tomado nota de que hace 47 años hubo una dictadura militar y que hace 40 esa dictadura se terminó.

-Algunos en Mendoza la van a correr con el argumento de que acá eso es ley y que no se puede hacer esas cosas porque si no la consecuencia es esta.

La respuesta es que hay leyes que están por arriba de las leyes de Mendoza, empezando por la Constitución Nacional y el derecho a la protesta.

El gobierno trata de impedir el derecho a la protesta basándose en normas de la dictadura militar. El artículo 194 fue puesto por la dictadura de Onganía.

Por qué no se preocupan por resolver los problemas que hace que la gente salga a la calle en lugar de tratar de impedir que la gente se manifieste. Si la situación no fuera que estamos casi con un 50% de población bajo la línea de pobreza no habría protestas ni muchos motivos por los cuales salir.

-¿Se tomarán cartas sobre el asunto?

Por supuesto, esto lo vamos a seguir hasta que los compañeros queden sin ningún tipo de causa ni de persecución y lo mismo con otros compañeros que tienen denuncias pendientes pero además, hay que hacer una fuerte campaña contra esta criminalización de la protesta en Mendoza y a nivel nacional.

El 31 de marzo tenemos una audiencia organizada porque hay dos compañeros que están condenados por las movilizaciones contra la reforma previsional de Macri, teníamos esa audiencia y la ampliamos a todos los procesados y perseguidos que hay en el país por el derecho a la movilización.