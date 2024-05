La CRA pide que el trabajo agrario entre en las nuevas regulaciones laborales

Con la media sanción en la Cámara de Diputados de la nueva Ley Bases, la CRA (Confederaciones Rurales Argentina) advirtió que "en todos los proyectos de modificación de la legislación laboral vigente, se ha omitido incorporar reformas a la Ley 6.727 del Régimen de Trabajo Rural, siendo que se trata de uno de los sectores de la economía que tiene un promedio de 330 mil empleos directos registrados en 70 mil empleadores, más allá de los empleos y contrataciones indirectas”, según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

“La omisión tal vez tenga que ver con el no conocimiento”, destacó en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, Javier Rotondo, vicepresidente segundo de la CRA.

En primer lugar, solicita que se incorpore a cualquier reforma futura el régimen particular de Trabajo Agrario regulado por la ley 26.727, pues resulta inconcebible que un sector tan dinámico para la economía del país como el sector agropecuario, tenga un régimen laboral distinto al que se propugna modificar.

Además, para la entidad resulta importante, entre otros temas, modificar el período de prueba, la solidaridad laboral, las bolsas de trabajo, ya que todos ellos dificultan en la actualidad la relación laboral dentro del sector agropecuario.

De modo tal que explicó: “Las secretarías y delegaciones de UATRE tienen lo que ellos denominan bolsa de trabajo, que es aquel cúmulo de trabajadores que no tienen un trabajo directo o prestación continua y que se plantean ciertas necesidades dentro de la actividad agropecuaria con la necesidad de sí o sí contratar gente de esta bolsa de trabajo, gente de la que no se puede pedir antecedentes entonces, lo que se incluyó también es la flexibilidad de esto, que el productor no esté obligado sí o sí a contratar al empleado que está en esa bolsa de trabajo, sino que pueda optar o no por el empleado de la bolsa de trabajo y sí poder emplear a quien el productor considere idóneo”.

Para el entrevistado, es “muy necesario” hablar estos temas para “mejorar la relación laboral en el sector agropecuario”, teniendo en cuenta que “hoy el gremio de UATRE tiene más de 350 mil afiliados y nosotros producimos entre trabajo directo e indirecto más de casi el 20% de la mano de obra formal de la Argentina, de toda la agroindustria”, aseveró.