Declaración de la UE y la Celac sobre Malvinas: “En Gran Bretaña se volvieron locos”

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona, ponderó como “histórica” la declaración conjunta que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) emitieron en Bruselas respecto a la existencia de una disputa por la soberanía por Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña.

Además, el funcionario nacional reveló que Gran Bretaña “presionó” para que la declaración conjunta no incluyera una moción sobre la Cuestión Malvinas.



"La declaración de la UE y Celac es un hecho muy importante y relevante. La UE reconoce la Cuestión Malvinas como de integridad territorial. En Gran Bretaña se volvieron locos con la situación que se estaba dando. Se enteraron de que se estaba negociando este párrafo de la Cuestión Malvinas y estuvieron muy activos en presionar para que no se incorporara", sostuvo Carmona en declaraciones formuladas a la radio AM 530 citadas por Télam.

El martes, por primera vez en una cumbre birregional, se incluyó una moción sobre la Cuestión Malvinas como "territorio en disputa" y se destacó "la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional en la solución pacífica" de la controversia por la soberanía del archipiélago.



La cuestión Malvinas figura en dos de los 41 puntos de la Declaración de la III Cumbre de Jefas y Jefes de Estado o de Gobierno UE-Celac, junto a la firma de los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La UE toma nota

"Es un paso muy importante que muestra que la UE toma nota de este reclamo. La declaración se produce en el contexto posterior a la salida del Reino Unido de la comunidad", apuntó Carmona sobre el proceso denominado como Brexit.



Para el funcionario, "resulta fundamental aprovechar las condiciones del contexto internacional para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía de los territorios ocupados por el Reino Unido", y agregó que "el próximo paso de la UE es que inste a Gran Bretaña a sentarse en la mesa de negociaciones".



De esta forma, el funcionario interpretó que, con esta declaración birregional, "se abre una agenda importante como es el de sostener el diálogo con la UE sobre la cuestión de la pesca ilegal en el Atlántico Sur".

"Queremos seguir profundizando nuestra acción para que la UE reconozca la posición argentina plenamente, tal como lo estamos planteando. Estamos desde el Gobierno nacional jerarquizando los intereses nacionales en el área del Atlántico Sur, algo que con la gestión de Mauricio Macri no había sucedido", sostuvo Carmona.



Además, explicó que se trata de una región que "tiene que ver con la proyección austral, que además se trata de un área geopolítica con gran relevancia mundial, y que cuenta con grandes recursos naturales".



La declaración de la cumbre fue recibida con beneplácito por la delegación que acompañó al presidente Alberto Fernández a Bruselas, donde el martes concluyó la reunión entre la Celac y la UE.