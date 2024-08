Cruce explosivo en La Libertad Avanza: Pagano calificó de 'psiquiátrica' a Lemoine

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) vuelve a ser protagonista de un enfrentamiento interno, esta vez entre las diputadas Marcela Pagano y Lilia Lemoine. En una serie de tuits y declaraciones, ambas legisladoras se lanzaron acusaciones que evidencian las tensiones crecientes dentro de la bancada que enfrenta serios problemas de liderazgo.

El conflicto estalló cuando Marcela Pagano, ex periodista y actual diputada de LLA, publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a Lemoine, calificándola de "psiquiátrica". "Marche la pastillita psiquiátrica para @lilialemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba", tuiteó Pagano.

Marcela Pagano

En un tono desafiante, agregó: "Como anda vociferando en todos lados sobre el material 'confidencial' que tiene. O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene? No te tengo miedo ni a vos ni a tu verdadero jefe".

La respuesta de Lemoine, una cercana amiga del presidente Javier Milei y conocida por su rol como cosplayer, no tardó en llegar. En declaraciones televisivas, Lemoine aseguró que Pagano la había amenazado con denunciarla. "Yo renuncié a una comisión por los insultos públicos que me propinaba. Ya me cansé. Por el bien del bloque (LLA) tengo que decirlo", expresó. Continuó insinuando la existencia de una "autora intelectual" detrás de las tensiones, sugiriendo una fractura interna más profunda dentro de LLA.

Este cruce entre Pagano y Lemoine no es el primero, pero sí el más intenso hasta la fecha, y pone en evidencia las dificultades que enfrenta La Libertad Avanza para mantener la cohesión interna. Las diferencias personales y políticas entre las legisladoras salió a la luz pública, generando interrogantes sobre el futuro del bloque y su capacidad para enfrentar los desafíos legislativos.

Mientras tanto, la dirigencia del partido, liderado por el presidente Milei, se enfrenta a la presión de resolver estos conflictos internos que, de no ser controlados, podrían afectar la imagen y la efectividad de LLA en el Congreso.