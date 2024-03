Críticas desde UxP al discurso de Milei: "Carece de respuestas para los argentinos"

Este viernes el presidente Javier Milei pronunció el discurso que dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso y el bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) emitió un comunicado en respuesta calificándolo como una "oportunidad totalmente desaprovechada" y señalando que "el que no la ve es el Presidente".

En el comunicado, el bloque de UP expresó su preocupación por el creciente número de argentinos afectados por las políticas de ajuste del Gobierno nacional, describiéndolas como un "brutal ajuste".

Criticaron el discurso del presidente "por estar plagado de generalidades, frases sueltas y chicanas, que, según ellos, no ofrecen respuestas a los problemas que preocupan a la mayoría de los argentinos". Lamentaron que el discurso, transmitido en horario central, "carezca de contenido sustancial para abordar las inquietudes de la población".

Y agregaron que "durante más de 1 hora, Milei no planteó una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias. No transmitió ni un sólo plan para mejorar los salarios y el poder adquisitivo de las/los trabajadores. No expresó ningún proyecto de ley que resuelva el problema de la vivienda que padecen millones de compatriotas. No hubo ni una propuesta beneficiosa de futuro para las y los jóvenes. De las y los jubilados se olvidó totalmente. No manifestó ni una decisión que termine con la desesperanza reinante del argentino de a pie. Ni siquiera se preocupó por establecer lineamientos que favorezcan la educación o la salud pública".

Los legisladores de UxP también destacaron el aumento de la pobreza e indigencia en los últimos dos meses desde que asumió el Gobierno, atribuyéndolo a una política "cruel y deshumanizada".

En ese sentido señalaron que "tan solo en el mes de enero la venta de alimentos, en comercios minoristas, cayó 37,1% (una caída mayor a la registrada durante la pandemia), Acindar paralizará su producción por un mes dada la caída de ventas en un 40%, y que hubo 50.000 despidos directos y 100.000 indirectos en la construcción".

Además, "cortaron la asistencia alimentaria a los comedores populares, recortaron el Servicio Alimentario Escolar, suspendieron la entrega de medicamentos a personas con enfermedades graves". Y siguió el listado de críticas: "Congelaron y están desguazando el Potenciar Trabajo. Aumentaron un 251% el colectivo, un 247% el tren, un 150% la luz. Producto del DNU 70/23, el aumento acumulado de las prepagas en marzo rondará el 100%. La licuación de las jubilaciones alcanza el 28%".

Por último, concluyeron: "Por mandato constitucional y convicción política, el bloque de Unión por la Patria no cesará en su esfuerzo para construir una Argentina con más oportunidades, más y mejor trabajo, salud, educación y mayor Justicia Social. Junto con los sectores organizados y las instituciones de la democracia tenemos el deber de defender los intereses soberanos de las provincias y nuestra Patria en su conjunto".