Milei convocó al "Pacto de Mayo" para superar antinomias

El presidente Javier Milei jugó a fondo en su primera Asamblea Legislativa, con anuncios resonantes y durísimas críticas al Gobierno que lo precedió, y proponiendo una serie de medidas que significan un cambio muy fuerte con respecto a la marcha del país.

Aseguró que “los últimos 20 años han sido una orgía de gasto público”, y revisó en detalle las cuentas públicas, señalando que “Los déficit que recibimos alcanzaron los 17 puntos porcentuales sobre el PBI”, cuando asumió el cargo, hablando también de que recibió una “deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito” y señalando que había una “emisión desenfrenada de 13 puntos del PBI”.

"El indicador más descarnado es que el 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza", resumió Milei.

Además, cuestionó a la dirigencia, al señalar: “Entiendo que algunos políticos suman con dificultad, salvo que se trate de la propia, por lo que pedirlos que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán. Vamos conociendo con mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos, que está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad", aseguró.

Y agregó: "Una sociedad con cifras récord de indigencia y al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen".

El "paquete anticasta"

En uno de los tramos salientes, indicó que enviará al Congreso un "paquete de leyes anticasta", del cual dio los detalles punto por punto:

Eliminación de jubilaciones de privilegio para el Presidente y Vicepresidente de la Nación.

Obligar a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres, supervisadas por la Justicia Electoral. Que limiten los mandatos a un máximo de 4 años y una sola reelección.

Convenios colectivos específicos que realicen de manera libre los trabajadores de una empresa primarán por sobre los convenios colectivos del sector. "Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente condiciones laborales un señor que no trabaja hace 30 años", lanzó Milei en el estrado.

Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse a cargos electorales nacionales. Esta es una de las medidas que recibió más aplausos.

Todo exfuncionario con condena firme en segunda instancia por causas de corrupción perderán cualquier beneficio de haber sido funcionario. Como dato de color, luego de este anuncio desde los palcos se escuchó un grito de guerra: "la casta no aplaude".

Reducción de asesores para diputados y senadores.

Descontar jornada de sueldo a empleados del Estado que no van por paro.

Eliminar financiamiento público de partidos políticos. A partir de ahora, deberán buscar financiamiento privado.

Penalizar por ley al Presidente, ministro de Economía, funcionarios del Banco Central, diputados y senadores que voten "aprobar un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria". Y añadió al respecto: "Que dicho delito sea de lesa humanidad, imprescriptible".

El "Pacto de Mayo"

Finalmente, y siendo la gran sorpresa que muchos sostenían que sería anunciada, Milei convocó a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a firmar un innovador acuerdo fundacional, una especie de la tan mentada "Moncloa Argentina", el denominado "Pacto del 25 de Mayo", presentada como una fundamental reforma modernizadora a los desafíos contemporáneos que enfrenta Argentina, con cambios sustantivos en áreas clave como la economía, la política, y el marco social.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, y una significativa reducción del gasto público, que busca situarse en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Además, plantea una reforma tributaria con el objetivo de aliviar la carga impositiva sobre los ciudadanos y las empresas, fomentando el comercio y la inversión, y una revisión de la coparticipación federal de impuestos, poniendo fin al modelo considerado extorsivo que ha prevalecido hasta ahora.

Propone una modernización laboral que promueva el empleo formal y asegure la sustentabilidad del sistema de jubilaciones, permitiendo además la opción de un régimen privado para aquellos que así lo prefieran.

Finalmente, el pacto pone especial énfasis en la apertura al comercio internacional, con la visión de reintegrar a Argentina en el mercado global como un actor de peso, aprovechando sus vastos recursos naturales y su potencial productivo.



Los puntos de "Partida para la Libertad de los Argentinos”