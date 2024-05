Fernández respaldó al ministro español que criticó a Milei

El expresidente Alberto Fernández respaldó las críticas del ministro de Transporte español, Óscar Puente, hacia Javier Milei. Según Fernández, Milei “no tiene razón para ofenderse tanto” ante los cuestionamientos del mandatario libertario. Además, lamentó la reacción del Gobierno argentino ante el comentario del ministro español, quien afirmó haber visto a Milei en la televisión bajo la “ingesta de sustancias”.

La polémica se originó a raíz de las declaraciones de Puente durante la III Escuela de Gobierno organizada por el Partido Socialista Obrero Español. El ministro de Transporte señaló que “hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto” y mencionó al ultraderechista argentino. A pesar de la respuesta contundente del Gobierno argentino, Fernández considera que no es justificable sumarse a una campaña de difamación contra Pedro Sánchez y su familia, promovida por la derecha española y ciertos medios de comunicación.

En contrapartida, la Oficina del Presidente repudió las críticas del ministro español, calificándolas como “calumnias e injurias” contra el jefe de Estado argentino. Además, el comunicado presidencial enfatizó que el Gobierno español debería ocuparse de asuntos más importantes, como las acusaciones de corrupción que afectan a la esposa de Pedro Sánchez y que, por el bien de las relaciones entre Argentina y España, se espera que la justicia actúe con celeridad para esclarecer el escándalo de corrupción que afecta la estabilidad de ambas naciones.

La ministra de Seguridad arremetió contra el expresidente

La tensión política en Argentina se trasladó a las redes sociales este domingo. El expresidente Alberto Fernández y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizaron un picante cruce en X (ex Twitter), donde ambos expresaron opiniones contrapuestas sobre la polémica entre el Gobierno español y el Gobierno de Javier Milei.

Todo comenzó con un tuit de Bullrich, en el que criticaba la postura de Fernández al defender al ministro español que acusó a Milei de "ingerir sustancias". En su mensaje, Bullrich calificó a Fernández como "El NO Presidente" y lo acusó de dejar "tierra arrasada" durante su gestión. Además, lo catalogó como "el peor presidente de la historia".

"El NO Presidente, Alberto Fernández, después de dejar tierra arrasada, defiende al ministro insultador español. Eligió la mejor frase para describirse: su verdad, la del peor presidente de la historia, no tiene remedio. ¡No la ve y nunca la vio!", ironizó Bullrich.

"Ay, ministra @PatoBullrich… ha defendido cada cosa!! Sin embargo el ministro español no insultó, solo describió a alguien. Vengo marcando la diferencia desde hace años, pero algunos y algunas no entienden", sostuvo el expresidente.

Pero lejos de cerrar ahí el contrapunto, la ministra fue tajante con su respuesta y cerró el ida y vuelta: "Sr. Ex Títere de Cristina. Usted no tiene altura moral para opinar. Destruyó a su pueblo durante cuatro larguísimos años. Hay que ser traidor para defender los dichos de un ministro matón contra el presidente de su país. ¿O ya se hizo ciudadano de allí porque sabe que aquí no puede ni asomarse? En lugar de responderme a mí, responda ante la Justicia, @alferdez. Patético".