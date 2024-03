Martín Llaryora se suma al Pacto de Mayo y destaca la importancia del diálogo

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó del tradicional corte de cinta que da comienzo a ExpoAgro 2024. Allí, expresó que participará del Pacto de Mayo y que no se siente extorsionado por el presidente Javier Milei.

“Es muy importante para nosotros estar presentes. Como ustedes saben, este es uno de los eventos más importantes de Latinoamérica en el cual Córdoba, claramente, tiene una marcada posición en el desarrollo, desde agromáquinas a insumos, a toda la tecnología, así que venimos acompañados de nuestros empresarios esperanzados en que tengan una muy buena venta”, comentó.

Luego, explicó que, respecto a la reunión de gobernadores con el presidente Milei, el próximo viernes, “hay buena expectativa, nosotros estamos abiertos al diálogo y nos parece que Argentina lo necesita, así que el miércoles ya se juntan los ministros de Economía, así como una preparatoria, y el viernes con los gobernadores”.

“Creo que hay que avanzar, que hay que dialogar, porque hay muchos puntos que Argentina necesita que podamos acordar con legislaciones que tienen que salir”, agregó.

Sobre los proyectos caídos en el Congreso, remarcó: “Creo que acá hay que sentarse a dialogar, inclusive en la ley anterior se había votado en general y se había votado en comisión, claramente había que hacer modificaciones de algunos artículos, pero hoy ya todo el mundo sabe las modificaciones y los cambios”.

Por este motivo, aseguró: “Yo no me siento extorsionado, nosotros lo que acompañamos lo hacemos por convicción. Es más, mucha de esa normativa, vuelvo a repetir, es esencial para la Argentina”, respecto al Pacto de Mayo.

“Me parece que dividir por capítulos e insertar justamente los temas antes me parece muy bueno. Es lo que pedía yo por qué esperar a mayo, en Argentina parecen cuatro años y no dos meses, con la rotura del tejido social y la profundización del ajuste, la motosierra y licuadora. Así que me parece bien que nos hayan convocado”, añadió.

Por último, consultado por la posible restitución de Ganancias, analizó: “Hay que ir por algo de altos ingresos. Ganancias existen o impuestos a altos ingresos existen en todos los países, son progresivos y hay que dejar afuera a los trabajadores”.