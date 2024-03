Ramiro Marra no será más el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña. Su lugar lo ocupará María del Pilar Ramírez, una dirigente que en el pasado fue parte de la agrupación kirchnerista La Cámpora, pero que ahora es muy cercana a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

El miembro fundador de LLA tiene una mala relación con la hermana del presidente. Por ese motivo, se reunió el miércoles con Javier Milei en la Quinta de Olivos, donde el mandatario le informó que, a partir de ahora, no ocupará ese lugar.

Pero no todo se debe a la mala relación con Karina Milei. Previamente, un sector del oficialismo hizo saber al presidente que no estaba conforme con el desempeño de Marra y solicitó designar a Ramírez como la nueva jefa de bloque por medio de una carta. De esa manera, viene perdiendo poder en LLA, algo que empezó a notarse cuando el Presidente no lo consideró para formar parte de su Gabinete luego de ganar el balotaje.

María del Pilar Ramírez perteneció a La Cámpora y tuvo mucha cercanía con expresidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde.

Actuó como gerente de Marketing de la línea de bandera entre 2008 y el 2016. Sin embargo, dejó el ultrakirchnerismo para unirse al espacio libertario, tejiendo una estrecha relación con Karina Milei.