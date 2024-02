La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el bloque Confianza Pública, Graciela Ocaña, pidió que el Gobierno nacional respete el fallo de la Justicia federal que ordenó reponer los fondos que fueron retraídos de la coparticipación de la Provincia de Chubut.

Además, dijo que Nación debe cumplir con el fallo de la Corte y entregar los recursos "robados" por el gobierno de Alberto Fernández a la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, Ocaña destacó: “Nuevamente, la Justicia ratifica lo que la Corte ha venido sosteniendo desde hace varios años en los distintos fallos de que los acuerdos, los consensos, la coparticipación, el federalismo es previo a la Nación Argentina y, por lo tanto, también deben respetarse esos acuerdos y consensos a los que se llegan en el estado nacional y provincial”.

—El Juzgado federal N.º 1 de Rawson rechazó la posibilidad de devolver a Chubut los fondos que fueron retenidos hasta ahora, ¿esto quedó confirmado?

—Entiendo que es así. No sé si las provincias, pero la Nación apelará en la Corte Suprema de Justicia, que seguramente van a fallar a favor de la provincia como lo ha venido haciendo en los últimos años en todos los fallos y espero que la Corte también inste, como instó en su momento en el contexto de la Ciudad de Buenos Aires y la nación, para tratar de lograr consenso, que es lo que entiendo está pidiendo el gobernador Torres cuando pide una refinanciación bajo otros mecanismos

—¿Cree que a veces el presidente elige dar peleas ilógicas o de redes sociales como un motivo distractivo para que los temas de agenda importantes queden en un segundo lugar?

—Me parece que no, porque la verdad que, si la plata no te alcanza, todo sigue aumentando lo vemos todos los días y cuando charlo con vecinos en la ciudad lo que dicen es eso, que están preocupados por su situación, por las jubilaciones, personas que no pueden hacer el pago de su prepaga. Twitter y las redes sociales pasan, por un lado, y a veces la realidad por otro.

—¿Y la comunicación del Gobierno o algunas actitudes que tiene el presidente Milei? Como por ejemplo, retuitear una foto de la cara de Ignacio Torres como si tuviese Síndrome de Down. ¿Cree que merece un repudio desde la Cámara de Diputados?

—Todo tiene límite, veo con preocupación, primero el tiempo que dedica a las redes con los problemas que tenemos en Argentina, pero lo que usted comentó ha pasado todos los límites y estoy esperando que el presidente diga me equivoqué y rectifique esto, porque hay muchas familias que sufren por esa situación, las personas que lo votaron que se han sentido ofendidos por esa actitud del presidente.