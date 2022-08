La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró este jueves que “el 80% de los hogares que solicitaron el subsidio de luz y gas, lo van a mantener”, en relación con la segmentación de tarifas dispuesta por el Gobierno nacional.

“Del 20% restante no esperamos que paguen más tarifas sino que reduzcan un poco sus gastos energéticos", agregó la funcionaria durante su habitual conferencia de prensa semanal en la que brindó detalles de la reunión que mantuvieron este jueves Alberto Fernández y Sergio Massa.

“Alberto Fernández y Sergio Massa tuvieron una larga reunión de trabajo en la cual analizaron cómo es la situación hoy y la implementación de las medidas. Evaluaron que recuperamos cierta sensación de estabilidad y que habría pasado ese momento tan virulento de especulación que vivimos en las últimas semanas y que se está normalizando”, aseguró la portavoz presidencial en la conferencia de prensa.

Además, Cerruti indicó que la nueva política en relación con las tarifas no tiene solamente un objetivo fiscal, sino que también "persigue una idea de empezar a considerar que tanto el gas como la luz son bienes de difícil acceso en el mundo, que son bienes que tenemos que cuidar porque tienen que ver con la crisis climática, y que, por lo tanto, el ahorro tiene que pasar a ser una acción voluntaria pero persistente de los argentinos”.

Por otro lado, la portavoz ratificó que habrá alrededor de 4 millones de hogares que dejarán de percibir subsidios ya que, al no haberse anotado en la segmentación, “entendemos que saben que no califican o no lo necesitan”, y agregó que “la inscripción en la segmentación fue absolutamente exitosa”.

Por último, ante los rumores de cambios en la secretaría de Energía que conduce Darío Martínez, la funcionaria concluyó: "El ministro de Economía es quien organiza a su equipo y en las próximas horas van a tener novedades con respecto a la secretaría de Energía que se van a anunciar directamente desde el Ministerio de Economía".

Las declaraciones de Cerruti fueron en línea con los anuncios que realizó Massa el miércoles en el Palacio de Hacienda, en sus primeras horas como ministro de Economía tras la jura de asunción. Este miércoles, Massa anticipó que los casi 4 millones de hogares que no solicitaron subsidios en la segmentación tarifaria “serán el primer corte” y dejarán de percibir el beneficio, y adelantó que se implementará un esquema para promover el ahorro en el consumo energético.

