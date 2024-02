Carmona: "Cameron no fue a sacar fotos a los pingüinos, sino fue en plan colonialista"

Luego del tuit irónico de Diana Mondino sobre la visita de David Cameron a las Islas Malvinas y la pasividad de la canciller al no repudiar la misión del ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el programa Metaverso de Ciudadano.News entrevistó a Guillermo Carmona, quien fue exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

El mendocino apuntó que la visita de Cameron no se trató de un viaje turístico, sino que "fue para afirmar su política colonialista" por parte de Gran Bretaña. “El canciller británico no fue a sacar fotos a los pingüinos o mirar el paisaje patagónico austral que hay en Malvinas".

" Fue en plan colonialista para afirmar la política colonial británica, rechazando implícitamente las pretensiones argentinas, el derecho internacional, las 50 resoluciones de la asamblea general y en el Comité de Colonización de Naciones Unidas que está vigente", declaró.

Al respecto, Carmona apuntó sobre el mensaje que publicó Mondino en su red social de X. “Es todo muy grave lo que está pasando. Ayer Mondino quiso ironizar con el tema y no es un tema para ironizar. Cada vez que hay un funcionario británico que va a Malvinas, y eso que han ido otros funcionarios de menor jerarquía, en todos los casos se protestó”, sostuvo.

-¿La visita de Cameron vino a marcar un poco la cancha a la nueva administración argentina?

-Exactamente. Es una mojada de oreja, y creo que ante la provocación uno no tiene que actuar de manera desmesurada. Tiene que apelar a los instrumentos que brinda el derecho internacional y que son usuales en las relaciones internacionales. El instrumento más concreto es la protesta diplomática, y Mondino ha anunciado que hoy se va a reunir en la Cumbre del G20. Esto no se hace porque convalida todo lo que ha dicho Cameron, si en todo caso, existiera una protesta. va con una espalda el funcionario argentino: pero no es lo que ha pasado.

-¿La política exterior sobre Malvinas de Javier Milei es igual que la de Mauricio Macri cuando fue presidente?

-Sí, es parecida a la de Macri. Pero peor en un aspecto sustancial, y tengo diferencias sustanciales con Macri y las tuve con sus ministros de Relaciones Exteriores. En su momento, les pedí juicio político en la Cámara de Diputados de la Nación. Nunca se dejó de expresar que las Malvinas son Argentina y que nunca se dejó de rechazar las acciones de provocación británica, por presión nuestra o por convicción de los funcionarios.

Pero siempre eso ocurrió, hoy eso no está ocurriendo y es más grave la situación. Además, agrego un elemento que tiene que ver con el contexto general, Milei dijo que su política de exterior iba a ser de alineamiento con Estados Unidos, Israel y con las potencias democráticas del mundo libre y democrático, ahí está el Reino Unido. Hoy lo que se está demostrando es un lineamiento y una funcionalidad con la política del gobierno británico.

-¿Cómo puede mejorar la situación? ¿La oposición tiene que hacer esto?

-Creo que Malvinas no tiene que ser una cosa del oficialismo y de la oposición. Me preocupa que la vicepresidenta, que dice ser malvinera y no se haya expresado al respecto. Está convalidando esta política, y no ha habido voces dentro del Gobierno disonantes ni dentro de la coalición de gobierno. Más allá de la reacción que puede tener la oposición, espero que exista una reacción desde la sociedad argentina.

Ayer han salido las más importantes organizaciones de veteranos de guerra o familiares de caídos que se manifestaron en contra de la presencia de Cameron y advirtiendo sobre el riesgo que significa el silencio del Gobierno nacional.