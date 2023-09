Bullrich a Pablo Moyano: "Vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley"

Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio, le respondió de manera contundente a las declaraciones del cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, afirmando que será "el primero en ser detenido si infringe la ley".

El líder del PRO utilizó sus redes sociales para rechazar la advertencia previamente hecha por el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.

"Algunos piensan que los líderes políticos nos quedaremos de brazos cruzados mientras observamos cómo se despiden trabajadores y se cierran empresas. Es evidente que habrá una resistencia por parte de aquellos que históricamente hemos estado en las calles", expresó el líder sindical.

En una entrevista con el programa Hagamos Algo con Esto, conducido por Irina Hauser y Pablo Marcovsky en Splendid-AM 990, Pablo Moyano subrayó que su objetivo no es fomentar disturbios, sino oponerse a posibles acciones tomadas por Bullrich o Milei.

"No deseamos la violencia, pero sí la movilización en las calles. La verdadera violencia radica en privar a los trabajadores de sus derechos. Estaré en la vanguardia de las protestas contra estas políticas de orientación derechista", enfatizó el hijo del líder sindical Hugo Moyano.

Ante esas declaraciones, Bullrich no dudó en salir a responderle adjuntando una publicación periodística a lo que afirmó: "A mí no me amenaces, Moyano".

"Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley", advirtió la exministra de Seguridad.

A través de redes sociales, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio concluyó: "Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada".