Bilotta y los años de prisión para Cristina: "Estará protegida por los fueros"

Luego de que fiscales, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieran 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa Vialidad, el analista político Daniel Bilotta, habló al respecto.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, manifestó: "El pedido que los fiscales hicieron, es un proceso largo, falta la presentación de la defensa, por lo que la vicepresidenta tiene dos instancias de apelación, con lo cual uno no puede imaginar cómo termina esto, me parece apresurado hablar de día histórico, la historia se está escribiendo, no transcurrió, creo que hay que ser prudentes en todos los juicios".

Además, “difícilmente esto le impide a la vicepresidenta ser candidata a senadora nacional, con lo cual imagino que volverá a ser senadora, que estará protegida y que por ahí lo que más le fastidia y quizá esa sea reacción es mirarse en el espejo de Carlos Saúl Menem, es decir, alguien que quede condenado a ser senador mientras viva para que alguna condena no sea efectiva y también queda a merced de un bloque de senadores peronistas o de quien ella siempre despreció que son los gobernadores".

Ese es el escenario que "yo imagino y que tal vez Cristina quiere evitar, pero no me la imagino cumpliendo una condena en prisión, además, de que será mayor de 70 años y entonces podría cumplir domiciliaria”, explicó Bilotta.

Al consultarle de cómo se puede analizar el esqueleto de Frente de Todos después de ver que han estado y están en una crisis institucional muy fuerte dentro del bloque, aunque dejaron de lado sus diferencias para apoyar públicamente a la vicepresidenta, dijo: "Insisto, sigue siendo la líder electoral del bloque, es la vicepresidente de la nación, era imposible que no hubiera algún gesto de respaldo, hay que ver cuánto de ese respaldo es permanente en el tiempo o cuál es el peso final".

Con respecto a la posibilidad de que Cristina se postule para un cargo público, qué pasa si mientras esté ejerciendo ese cargo, el juicio continúa, la sentencia queda firme expresó: "Va a ser candidata a senadora porque es el único cargo que le garantiza fueros y los necesita para que si la condena llega con prisión no se haga efectiva".

Y amplió: "En el caso de que sea condenada y queda firme, lo que podría ocurrir es que el Senado la someta a un proceso de destitución, para eso debería haber una mayoría de dos tercios. Por la constitución que tiene hoy el país me parece imposible que eso ocurra, no digo que no lo vayan a hacer, pero sería un gesto fuerte".

Igualmente, "estamos hablamos de un proceso judicial largo, que seguro, Cristina apelará en cámara de Casación y que probablemente cuando la cámara falle vaya a la Corte y que la Corte, seguramente aun trabajando a máxima velocidad, tendrá que hacer un fallo muy estudiado, así que, imagino que van a transcurrir por lo menos un par de años y, ya que Cristina estará protegida por los fueros"