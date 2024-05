Fondos adeudados y Coparticipación, en el centro del debate provincial

La fuerte controversia respecto a los fondos que les corresponden a los municipios de toda la provincia de Mendoza, ya sea por montos adeudados o por Coparticipación, sigue, más allá de que se lo haya querido morigerar. Aun así, los reclamos son fuertes desde algunas comunas, como Luján de Cuyo y Maipú, comunas a las que se les debe una cifra muy importante. Algo similar ocurre con la comuna de Capital.

Por eso estas declaraciones a Ciudadano.News, del intendente Ulpiano Suarez: "Son recursos que se distribuyen dentro del municipio y ellos son los que deben hacer las propuestas y el ámbito es la Legislatura", detalló el radical.

"El gobernador (Alfredo Cornejo) no va a ahondar en ese sentido, envió un paquete fiscal que incluye una modificación a un coeficiente, ahora viene un debate en comisiones, que en el caso particular de la Ciudad hay un reclamo del Fondo Compensador en la que no tengo ninguna expectativa. El gobernador armó un anuncio, pero no es lo que hemos acordado, lo que hemos acordado es una mesa de negociación con los equipos de Hacienda para que de allí surja una solución a este reclamo", detalló el jefe comunal capitalino.

Sobre la importante deuda y los años que se acumularon los recursos que le corresponden a la Capital, detalló: "Entendemos que esa falta de ajuste, desde el 2011 hasta el 2023, tiene que reconocerse de alguna manera, porque esos recursos que no se liquidaron a la Ciudad, se los dejó el Estado provincial y deberían estar en manos de la Ciudad para mejorar la infraestructura y brindar mejores servicios".

"Queda definir cómo se va a avanzar este año, en el cual se sigue liquidando con los valores antiguos que han quedado totalmente licuados con la inflación y ponernos de acuerdo para ver cómo se actualizan estos fondos para el próximo año", finalizó el intendente.

Producción periodística: Daniel Gallardo