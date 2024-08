Benegas Lynch: "A los ricos los está masacrando"

Bertie Benegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza, defendió la decisión del presidente de vetar la reforma previsional aprobada por el Congreso y cuestionó a la oposición por exigir que se aumenten los ingresos a los jubilados en lugar de bajar impuestos.

"¿Por qué bajarle los impuestos a los ricos? A los ricos los está masacrando", expresó Benegas Lynch en una entrevista radial cuando uno de los periodistas consideró que el Gobierno, con la firma del veto, omitió que hubo una mayoría que dijo "es mejor subirles a los jubilados que bajarles impuestos a los ricos".

En ese sentido, el libertario pidió acabar con "el Dogma Mountain que nos han machacado mucho los mismos políticos para perpetuarse en el poder. Esta cuestión de que el rico es rico porque el pobre es pobre y vos sos el postergado y yo me pongo la capa de justiciero y hablo de la justicia social y le saco a unos para darle a otros. Esa es la corrosión de la sociedad. Y te das cuenta también que el impuesto progresivo, como es el Impuesto a las Ganancias y otros impuestos, termina perjudicando a los que menos tienen. Y termina siendo regresivo".

En los últimos días, el oficialismo se concentró en regenerar la relación con diputados aliados al gobierno, como algunos del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Por ese motivo, el presidente Javier Milei se reunió en una mesa chica donde explicó la importancia de que la medida no fuera promulgada.

Según trascendió, el decreto de veto expresa que la ley "es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".

Benegas Lynch estuvo presente de la reunión y comentó que la mirada estuvo puesta en "sacarle el peso del Estado a la gente básicamente". "El veto está confirmado y es total. Es un absoluto disparate respecto a lo que implica eso, que además viola la ley de administración financiera que te dice cuando vos estás moviendo una ley que implica un toque presupuestario o algo, tenés que explicar dónde vas a sacar la plata y básicamente es más impuestos, más deuda que es comprometer incluso a futuras generaciones que ni siquiera nacieron o no han participado del proceso electoral que eligió el gobierno que contrajo la deuda o la inflación", añadió.

"El Estado despilfarra, pero despilfarra en el sentido que no es óptimo, no hay tal cosa como el Estado eficiente aunque sean las cosas más nobles. Entonces tenemos que pensar bien qué le pedimos al Estado, tiene que ser un gobierno limitado dentro de la democracia que preserve las libertades individuales y comparta justicia. Si ahora queremos que el Estado esté en todo y prácticamente nos haga felices, bueno, tenemos que estar dispuestos a perder libertades, a perder derechos y que trabajemos para el Estado porque el político no pone guita de su bolsillo", comentó en otra entrevista.

Por último, respecto al conflicto de los bloques del Congreso del oficialismo, tomó partida por Lilia Lemoine y aseguró: "Me parece un gran valor con mucho contenido, es una buena comunicadora. Marcela Pagano ha mostrado cosas que la verdad me tienen a mí perplejo, como asignarle participación en comisiones a las cuales ha renunciado, porque entiendo que pretendía presidencias, no participó en esas comisiones que integraban lo que eran los plenarios de la Ley Bases, es tan importante, o sea, no estuvo ahí, después no dio quórum".