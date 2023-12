Bartolomé Abdala: "Hay un plan conforme a nuestras ideas"

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dialogó con Metaverso de Ciudadano.News y habló sobre el DNU que busca la desregulación de la economía. En un primer momento, el representante de La Libertad Avanza (LAA) respaldó el trabajo de los equipos técnicos y sostuvo que "es un decreto extenso, de mucho trabajo de los equipos técnicos, donde Javier Milei expresó lo que venía manifestando en campaña, donde hay un plan conforme a nuestras ideas de que sacarle un peso a la economía que tenía por parte de la regulación del estado".

"Con este elemento, lo que se busca es desregular muchas actividades de la economía. Donde hay un amplio espectro, él nombró algunas donde fiel a nuestras convicciones la idea es que el Estado no intervenga, y no se entrometa en la decisión de los privados”, declaró.

-El Congreso tendrán grandes disputas en los próximos días con este DNU, los diputados y senadores rechazarán el DNU, ¿qué expectativas tiene?

-No pensamos en rechazarlo, nosotros pensamos en conversar, dialogar y persuadir a los demás congresales para que las ideas que Javier Milei pregonó en campaña, tengan la aprobación de todos los congresales.

Obviamente, sabemos que será una tarea difícil como son todas las tareas de la vida. Nada en este mundo es fácil, sencillo, sabemos que no estamos acostumbrados a una desregulación tan importante como la que manifestó ayer nuestro presidente. Sin embargo, quienes pertenecemos a La Libertad Avanza estamos convencidos que son las ideas, que él encarnaba desde el primer momento.

-Hay una parte de la política, inclusive algunos sectores de Juntos por el Cambio, los denominados palomas en los que se puede incluir a gran parte del radicalismo, que señalan que votar a favor de este DNU sería primero, darle la espalda a la política y a la democracia...

-No, jamás, Javier se ha mostrado como un tipo antipolítica ni antidemocrático, todo lo contrario, es un liberal orgánico, de hecho, ganó una elección democráticamente y lo que ha planteado es algo que lo veníamos conversando en campaña.

El proyecto busca que el Estado no tenga el peso permanente en las economías, motivo por el cual deja liberado mucho al mérito, valor, impronta que le de cada ciudadano a sus opciones. Por supuesto, dentro de un marco de la legalidad general, pero quién no puede estar de acuerdo con la derogación de la ley de alquileres por ejemplo.

-Que no lo hayan cumplido los supermercados, no quiere decir que toda la gente esté a favor. Porque parece un golpe duro a las economías regionales...

-Comparto el criterio de que puede haber diferencias de maneras de pensar, pero también es importante que no se le puede imponer al mercado todas las ideas de un sector. Justamente el mercado para poder estabilizar los precios necesita detener este tipo de regulaciones.

-¿Para llevar adelante esto se van a tener que enfrentar al peronismo?

-Acabamos de ganar una elección, para enfrentarnos con el peronismo tenemos que tener otra contienda electoral. Ahora lo que tenemos por delante es dialogar mucho, con todos los actores en donde el peronismo y también hay otros bloques, partidos provinciales, donde está la UCR; el PRO y en estos momentos, no estamos pensando en la contienda.

Estamos pensando en convencer a muchos argentinos para poder realmente desregular la actividad económica en general, quién no puede estar de acuerdo en prohibir todo artículo burocrático que te prohíbe exportar, hay muchas cosas que serán debate, pero hay otras que deberían estar aprobadas por unanimidad.

-La modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol parece un capricho concedido del presidente a Mauricio Macri

-No creo que sea capricho, son ideas, cuando dice capricho me refería a la ley de góndolas que en su momento hubo una autora, pero obviamente tenía una idea de ese capricho, le cambio el término capricho por el de idea.

-De los 30 puntos mencionados por el presidente Milei, dígame uno que perjudique a la casta

-Claramente si le sacas el peso del Estado a la economía, si el estado deja de regular, la casta no tiene más intervención. El tema del comercio exterior, de las SIRA, claramente las SIRA estaba sospechado que para poder pagar los empresarios en el exterior tenían que ir a una oficina.

Es difícil comprobarlo, pero sabemos que si vos las regulas, regulas y regulas, estas buscado si hay un funcionario que te habilite o no. Al desregularla, el funcionario no tiene ninguna intervención más, me parece claramente que es una decisión contra los funcionarios y o el estado.

El tema de la casta, creo que en algún momento hay que salir del tema de la casta. El tema de la grieta, incluso Javier armó un gabinete donde hay funcionarios de Squiaretti, de la UCR, del PRO, ese mérito de Javier tampoco es valorado y considerado.

-El tema es observar su pasado más reciente y su contribución a la Argentina, nos cuesta encontrar puntos favorables al ministro de Economía…

-Es una decisión de Javier, eso no lo cuestiono…, digo que si a cada argentino le va a consultar cuál es el mejor ministro en cada área nos demoraríamos mucho más, para eso el pueblo lo eligió.

-¿Le llamó la atención que no estuviese Victoria Villarruel en la cadena nacional?

-No, me pareció que era el presidente y sus ministros

-Pero estaba Sturzenegger que no tiene ningún cargo todavía

-Pero todos sabemos que Sturzenegger está muy cerca como gran programador. No es ministro, pero está nombrado como asesor del presidente. Seguramente y en el caso de Victoria, es una mujer sumamente confiable, trabajadora, está haciendo una tarea titánica en la Cámara de Senadores, donde la está poniendo de pie.

La habían dejado acéfala, está teniendo reuniones con embajadores, distintos lugares del mundo, la multiplicidad de tareas.

-Son 366 artículos, ¿fue acertado llevar adelante un DNU con tantos artículos?

-Entiendo que los equipos técnicos están preparando un paquete sólido que permanezca en el tiempo. Tampoco es bueno que cada 15 días te estén tirando de a 20 o 30, si hay un programa serio tiene que abarcar todo el abanico o gran parte como es este DNU, que siempre se habló de un DNU bastante integral.

Si lo quieren cuestionar los distintos actores de la vida política lo podrán hacer pero también estarán aquellos que a la Libertad Avanza nos acompañan en estos momentos y estamos dispuestos a valorar.