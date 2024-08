Baby Etchecopar habló con Fernández y expuso su estado: "Destruido"

Tras la denuncia de Fabiola Yánez contra Alberto Fernández por violencia, el expresidente negó las acusaciones mediante sus redes sociales y habló con Baby Etchecopar (71). El periodista contó detalles de la conversación en el programa A la Tarde, que sale por América TV y es conducido por Karina Mazzocco (54).

La exprimera dama de Argentina presentó la denuncia ante el juez Julián Ercolini, por videollamada, desde España. Desde entonces, ella quedó en el centro de las noticias, desde que "en el celular de la exsecretaria de Fernández encontraron chats que confirman que fue víctima de violencia de género cuando su expareja era presidente y vivían juntos en la Quinta de Olivos".

En este marco, el exmandatario tuvo un intercambio con Etchecopar y él se encargó de contar detalles de la conversación. "Mirá Baby, me has pegado mucho pero te estimo. Estoy arruinado, destruido", manifestó Fernández al periodista.

Al mismo tiempo, le aseguró que lo que busca su exmujer es dinero."Lo que quiere esta gente es plata. Fabiola me dijo 'de esta no me voy sin guita'", expresó Baby. Además, agregó: "Habló de 3 millones de dólares".

Finalmente, Baby se encargó de aclarar que no quería hacer una defensa con sus palabras, sino que quería contar lo que le había dicho el expresidente, donde su palabra es demanda por los medios de comunicación. "Que no sirva como atenuante de Alberto porque no estoy para defenderlo, estoy para contar lo que hablé con él", cerró Etchecopar.