Trascendió el sueldo de Milei, y aún no se sabe si lo seguirá donando

El sueldo del presidente Javier Milei es de más de 4 millones de pesos mensuales, compuesto por varios ítems, mientras aún no ha aclarado si lo percibirá o seguirá haciendo sorteos públicos, tal como ocurrió cuando ejercía como diputado nacional.

La agencia Noticias Argentinas publicó de manera exclusiva los datos que muestran que el mandatario tiene un sueldo básico de 1.807.295,63 pesos, al cual se le adiciona un "complemento por responsabilidad del cargo" por 2.258.722,52 pesos. La sumatoria de ambos da un salario bruto del jefe de Estado que asciende a la cifra de 4.066.018,15 pesos.

Si se compara con las cifras que percibía su antecesor, Alberto Fernández, la suma se ha incrementado en 335.726,27 pesos. El último sueldo bruto completo del kirchnerista como mandatario fue de 3.730.291,88 pesos (1.658.069,39 de básico y 2.072.222.49 por el complemento de responsabilidad del cargo).

Si comparamos lo que cobra Milei ahora en relación a sus anteriores estipendios como diputado, podemos decir que lo ha duplicado, porque el último sueldo que cobró como legislador nacional fue de 2.119.432 pesos, y menos de una semana después de asumir al frente de la Casa Rosada, Milei sorteó aquella dieta.

Cuando consultaron a su vocero, Manuel Adorni, en los primeros días de gestión, acerca de si mantendría ese criterio, respondió: "Será una decisión del Presidente. Entiendo que tiene que vivir. Hoy no tengo una respuesta para dar, pero entiendo que cobrará su sueldo". Ante la misma pregunta pero antes de la asunción, el jefe de Estado había admitido la necesidad de "analizar" su subsistencia, debido a que como Presidente "no tendría la posibilidad de tener otros ingresos provenientes del sector privado". "No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé", había señalado.

Vicepresidente y ministros

De acuerdo a la información oficial que publicó NA, la vicepresidente Victoria Villarruel percibe un salario bruto de 3.764.820,82 pesos (1.747.023,33 de básico y 2.017.797,50 de complemento por responsabilidad) mientras que los ministros cobran un sueldo bruto de 3.584.006 pesos, así como los secretarios tienen ingresos por 3.282.709,47 pesos y los subsecretarios, 2.981.513,49 pesos.