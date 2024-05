En el marco de la interna del justicialismo bonaerense y en respuesta a la convocatoria a elecciones para determinar autoridades partidarias en noviembre por convocadas por el titular del PJ.

En ese marco el ex ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, despotricó hoy contra el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, de quien dijo estar “en las antípodas” y de estar jugando un rol activo en “la división del peronismo”.

En declaraciones televisivas, el también ex intendente de Hurlingham aseguró que el liderazgo en el peronismo "no es hereditario" y no se puede "elegir a dedo".

Las declaraciones de Zabaleta, que en los últimos tiempos se asoció con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y con Facundo Moyano, para liderar una corriente dentro del PJ bonaerense, van en línea con los dichos recientes del ministro de Desarrollo la Comunidad provincial, Andrés “Cuervo” Larroque, quien había sostenido que “los liderazgos no se autoperciben”.

“El liderazgo lo decide la sociedad. Basta de imponer dirigentes, no es con dedos”, sentenció el ex ministro de Alberto Fernández.

Según dijo, “Máximo Kirchner tiene el rol de dividir" al peronismo, al tiempo que criticó la jugada de La Cámpora de esmerilar públicamente al mandatario bonaerense, Axel Kicillof.

“Al gobernador de Buenos Aires, que es un tipo que tiene unos quilombos bárbaros, lo que hay que hacer es cuidarlo”, se posicionó.

“¿Qué es lo que están haciendo a Kicillof? En un acto le pusieron mala cara, no lo aplaudieron, no es así”, se quejó al referirse al acto en Quilmes que tuvo como oradora principal a Cristina Kirchner, y en el cual dejaron abajo del escenario al gobernador, como si tuviera un rol de reparto en el peronismo.

Para Zabaleta, “no se va a construir una alternativa así”, si “no se cuida a los que tienen responsabilidades del gobierno” como Kicillof.

También cabe acotar que el jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, anticipó que en su caso sí respaldará el actual jefe partidario provincial y jefe de La Cámpora Máximo Kirchner.