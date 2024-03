Raquel Blas: "Ningún Estado tiene que tener trabajadores en negro”

Los recortes de personal en el Estado, dispuestos por el presidente Javier Milei, enfrentan una fuerte resistencia de los sectores gremiales en distintas partes del país, entre los cuales Mendoza no es la excepción.

Sobre este particular, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News), dialogó con Raquel Blas, dirigente del sector de la educación, quien señaló: “Es terrible, porque en realidad la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras, aunque ahora ya incluso están despidiendo compañeros y compañeras de plantas, venían sufriendo la precarización laboral porque estaban con contratos en negro, cosa que siempre le vamos a decir, ningún Estado tiene que tener trabajadores en negro”.

La entrevistada resaltó que esto viene ocurriendo “durante tantos años, y ahora directamente son despedidos y bueno, como todo lo que prometió el Gobierno Nacional y después, evidentemente no cumplió. Yo recuerdo muy bien cuando Milei decía ‘no se va a tocar el puesto de trabajo de nadie que trabaje’, sin embargo, esto aportaba muy poco y por ejemplo, en El Ansés se han terminado cerrando oficinas ubicadas en lugares estratégicos, donde hay muchos trabajadores y trabajadoras jubilados y por ejemplo, no tienen acceso a internet. Entonces necesitan tener una oficina al lado, y estas son las oficinas que directamente han terminado cerrando”.

También se refirió al programa de agricultura familiar, “un programa tan importante en este combate contra los grandes monopolios de la alimentación, con un trabajo impecable de tantos y tantos compañeros y compañeras, que están a punto de desaparecer”.

“Eso lo digo y lo marco con claridad porque ninguno de estos problemas que hoy se han agudizado han comenzado hoy con este gobierno sino que tienen un trasfondo, vienen de atrás”, destacó Blas, y añadió: “ahora Mendoza ya está última a nivel de sus salarios, primera a nivel de los índices de pobreza en todo Cuyo, y hace mucho tiempo que se vienen aplicando estas políticas de ajuste, convengamos que los sindicatos han firmado permanentemente y hace ocho años paritaria en baja”.

Y ejemplificó señalando que “un trabajador de la salud, régimen 15, o sea los técnicos, los enfermeros, con 10 años de antigüedad no llegan a los 350 mil pesos. Un docente con jornada completa no llega a los 500 mil pesos, ni que hablar de los municipales, ya directamente son indigentes, o los no docentes, por ejemplo”.

Finalmente, también repitió la crítica a los propios dirigentes gremiales: “Yo la escuchaba a Iturbe el otro día diciendo que la paritaria era un dibujo porque en realidad son decretos encubiertos. Pues bueno, no se hubieran sentado y no las hubieran firmado. Este es el gran tema, no es lo mismo que tu sindicato avale con su firma a que tu sindicato se plante y diga que no; tenemos que ir a eso, indudablemente”.

Producción periodística Daniel Gallardo

