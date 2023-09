Ramón defendió al Consejo de la Magistratura de los ataques políticos

El diputado José Luis Ramón salió a expedirse en defensa política e institucional del Consejo de la Magistratura. El legislador de Protectora Fuerza Política es integrante de ese organismo judicial por el Poder Legislativo y considera que se lo está atacando sin fundamentos.

Esto expresó Ramón ante Ciudadano.News: "Con las instituciones de la República no se juega, porque Omar De Marchi y sus operadores políticos están tratando de manchar una institución constitucional de la cual soy orgullosamente parte, representando a la Cámara de Diputados de Mendoza, el Consejo de la Magistratura".

"A principio de año inicié una investigación en la cual se reunieron en el expediente 2948/23 en dónde todos los miembros que formamos parte de este consejo resolvimos por unanimidad remover los miembros que evalúan a a los futuros jueces penales de la provincia de Mendoza y se dictó una resolución que también es pública, 38/23", comentó.

Para el diputado Ramón, se hace necesario que se estudien detenidamente resoluciones del Consejo de la Magistratura y no mezclen conflictos de otros organismos, como él señaló: "La Unión Mendocina como fuerza política que está en una contienda electoral debe estudiar estos expedientes y resoluciones y no tirar tiros en el aire, porque los miembros del Consejo de la Magistratura somos personas serias y responsables, sin importar el color político estamos ahí para cumplir con una función de tipo constitucional y que no se puede ver manchada por una contienda de tipo electoral".

Finalmente, el legislador reflexionó sobre el respeto que se le debe al funcionamiento institucional del Consejo de la Magistratura y quienes lo integran: "Salgo en defensa de los 7 miembros que formamos parte de ese consejo porque cada uno en representación de su estamento lo que hace es cumplir con ese mandato constitucional de poder evaluar a aquellas personas que el Gobernador de la provincia, con acuerdo del senado, nombrará para los próximos 30 años".

"Podemos tener serias diferencias políticas, pero tenemos acuerdos cuando se trate del funcionamiento constitucional que tiene este Consejo, cuya función es primordial en el desarrollo y en la puesta en función de quienes formarán parte de la Magistratura en la provincia", finalizó.

Producción periodística: Daniel Gallardo.