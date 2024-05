Radicalismo, Ley Bases y pedido de "aceleración"

Tras dos semanas de tratamiento en el Senado Nacional, la Ley Bases y el Paquete Fiscal siguen en discusión, y la incertidumbre sobre los resultados no está resuelta. Aceptada la idea de que la Cámara Alta proponga cambios, se espera nuevamente en Diputados para la revisión y sanción definitiva, que le corresponde por ser cámara de origen.

En este contexto, Soledad Carrizo, diputada nacional de la UCR por Córdoba, indicó: “En la Cámara de Diputados hemos tenido unos meses bien movidos en lo que respecta desde que inició este ingreso en Diputados la ley bases, una ley de casi 800 artículos donde habíamos pedido al Ejecutivo que por favor establezca las herramientas o las cuestiones prioritarias que necesitaba para gobernar, y luego de un fracaso legislativo el gobierno entendió que el procedimiento debía hacerse de otra manera y por supuesto que logramos un producto final mucho mejor que es el dictamen que llegó a Senado y que están evaluando los senadores", en su diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news).

“Seguramente los senadores están pidiendo el tiempo necesario para establecerlo, creo que el tiempo para estudiar o revisar es entendible, pero creo que es necesario acelerar", consideró, resaltando que "este dictamen fue trabajado, entiendo que se pueden tomar unos 15 días prudenciales, que ya los han tenido, plantear modificaciones sobre el dictamen es viable, pero creo que no es conveniente incorporar algo nuevo a esta ley porque ahí sería poner palos en la rueda innecesariamente".

Carrizo recordó que su bloque bajó algunas modificaciones para poder avanzar en un dictamen para luego tratarlo en el Senado, "para darle una previsibilidad a la Argentina de una ley institucional que es necesaria y que tiene herramientas muy valiosas para el desarrollo del país",

Destacó que van a "estar atentos para ver con qué mayoría se conforman las modificaciones y las analizaremos, no sabemos, si bien sabemos de alguno de nuestros bloques, alguno que se ha manifestado en las audiencias, pero es importante saber efectivamente con qué modificaciones llegue y sobre esas modificaciones con cuántos votos se ha logrado esa mayoría, porque si las reformas no son sustanciales creemos que debemos insistir con la posibilidad de nuestra redacción".

Finalmente, también dejó sus críticas a Javier Milei por los modos y por el apuro, al tratar de imponer una norma sin los consensos necesarios: “El presidente ya nos ha intentado correr con ese relato populista, plantear que la culpa es de la casta.

"Nosotros esperaremos que venga la reforma y procederemos a aceptar las modificaciones o no, o ratificar nuestro texto. Sí creo que haber perdido 2 meses es mala praxis del Gobierno, porque nosotros cuando ingresó el proyecto de ley en enero le dijimos que era una locura, que no eran los procedimientos, no se dialogó con los gobernadores, no se trabajó por partes, se quisieron llevar puesto toda la barrera institucional y la Argentina tiene un proceso de peso y contrapeso; el Poder Ejecutivo marca pero nosotros controlamos y por lo tanto al tener que lograr mayoría que no tiene, creo que el presidente tiene que ser responsable y dialogar en un país donde él gobierna sin mayoría parlamentaria".