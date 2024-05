Proyecto para penalizar los bloqueos sindicales contra las empresas

Habitualmente los sindicatos, especialmente algunos de ellos, han tomado como hábito bloquear o sitiar plantas cuando no se cumplen sus demandas, en una conducta a la que no dan respuesta las fuerzas de la ley, tanto policiales como judiciales, al punto de llevar a la quiebra a varias empresas.

Verónica Razzini, diputada nacional del PRO, presentó un proyecto para prohibirlas, y lo explicó en Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news) destacó: “Dentro de lo que era el proyecto de modernización laboral, fue el primero que se presentó y trató en comisiones", indicó la legisladora, explicitando: "yo había armado un espejo entre lo que decía en el DNU y la primera versión de la Ley Bases, donde había todo un capítulo que hablaba sobre bloqueos sindicales, y en esta negociación que tuvo que hacer el Gobierno, por su fragilidad respecto a los votos, tuvimos que sacrificar el capítulo de bloqueo sindical; no por gusto, sino porque las leyes de la democracia son así, no daban los votos para eso entonces".

No obstante ello, tomaron el compromiso de volver a impulsarlo, "y así es que la primera semana empezamos a trabajar en armar un proyecto antibloqueo, porque es una problemática que venimos sufriendo en Argentina desde hace muchos años, y si este es un gobierno que quiere impulsar el desarrollo productivo va a tener que ocuparse de este problema que se ha vuelto moneda corriente para las pymes y para las grandes empresas en Argentina", precisó.

Razzini, además, ha sido víctima con su empresa de estos comportamientos, los que describió sin eufemismos: “Acá viene la mafia sindical, nos bloque las empresas, nos asfixia, extorsiona, logra sus cometidos y siempre vivimos bajo extorsión. Lo más difícil de esto es que ellos se amparan en algo tan noble como el derecho a huelga, derecho a la protesta de un trabajador y en realidad detrás de esto se trazan delitos, y entonces, llegó la hora de que pongamos blancos sobre negros en este tema y que la sociedad empiece a llamar las cosas por su nombre, porque bloquear empresas es un delito, la huelga es un derecho pero bloquear empresas es un delito".

También dejó en claro que “detrás del bloqueo de empresas se esconden un montón de delitos, turbación de la posesión, extorsión, coacción, amenazas, un conjunto de delitos que engloban lo que termina siendo un bloqueo".

"Entonces, tenemos que tener la tipificación en el Código Penal del delito de bloqueo de empresas para poder conseguir un accionar más rápido, porque hoy para un empresario pymes es muy difícil llegar a un condena y para la masa sindical es muy fácil escudarse en una asamblea o una huelga, disfrazan todo esa metodología que utilizan", y como fundadora del Movimiento Antibloqueo, añadió "tenemos muchísimas experiencias en el tema porque hemos acompañado más de 80 empresas que han podido salir de estos bloqueos y continuar trabajando".

“Es el gran desafío de este gobierno poder hacerles frente a la casta sindical, es la verdadera casta, la que pasan 40 años y son los mismos al frente de los mismos sindicatos, ya ni siquiera los propios sindicatos tienen poder, son diez tipos, diez mafiosos que manejan todo y hoy lo que ellos defienden son sus privilegios, no defienden a los trabajadores porque los dejan tirados porque si realmente con todo el poder que ellos tienen defendieran a los trabajador no tendríamos más de 8 millones de trabajadores en negro, evidentemente en algún punto están mirando para otro lado, porque quién está defendiendo a esos 8 millones de trabajadores. Tenemos trabajadores que tienen sueldos que están por debajo de los niveles mínimos para poder subsistir", completó.

Su caso personal

La legisladora también contó el caso personal sufrido en su empresa: “Ellos fueron evolucionando y fueron encontrando huecos por eso digo que se esconden detrás de un derecho noble como es la defensa de los derechos laborales, toda esa cantidad de delitos entonces para un policía es muy difícil llegar, o para un fiscal, y demostrar que se están cometiendo toda esa cantidad de delitos porque estamos hablando de una protesta de trabajadores".

"Lo digo porque participé de mi propio bloqueo y cuando los policías llegaban para tratar de poner orden, los sindicatos se le ponen al frente y dicen, no me toques un trabajador, me tocas un trabajador y no volvés a trabajar nunca más".

"Yo hablaba con los fiscales y me decían que es muy complejo porque pierden policías de la fuerza, que obvio que no quieren realizar ninguna acción contra esta gente", continuó, "y ellos se escudan de los trabajadores, porque los sindicalistas nunca se ponen en una barrera de bloqueo, te mandan al trabajador.

"Lo cuento en primera persona porque estuve presente con mi propio bloqueo y estaba en el medio. Mi empresa es de construcción, tenemos un grupo de empresas en Rosario y mi bloqueo fue en el 2020 por el sindicato de camioneros que quería que yo pasara mis trabajadores de comercio y UOCRA a camioneros, y no correspondía, me querían apretar, hicimos las denuncias penales y tuve la suerte que me la pude bancar y que teníamos respaldo económico para sacar adelante la empresa, hoy hay empresas que no tienen ese respaldo económico para poder pagar sueldos sin trabajar 2 o 3 meses, sino trabajan todos los días se funden".

"Eso me canse de verlo, lo he visto todos los días. Ellos vienen extorsionan, apretan a los trabajadores que nosotros despedimos de nuestra empresa, que se quedaron en la calle, ellos les habían vendido, muchachos vamos apretamos dos semanas y listo, ustedes ya son camioneros y van a cobrar fortuna, les vendieron espejitos de colores, terminaron todos despedidos con una causa penal, muchachos que eran trabajadores y los convirtieron en delincuentes. Está toda esa parte que la sociedad no habla, de cómo le hacen pelota la vida a los trabajadores. Son mafia”.