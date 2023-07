Patricia Bullrich reveló cómo podría levantar el cepo cambiario en un día

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que, en caso de ser electa como mandataria, volverá a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) “para abrir rápido el cepo cambiario”.

En esa línea, la exministra señaló: “Nosotros creemos que con un plan serio como el que plantemos, con horizontes de largo plazo, vamos a obtener dólares del Fondo”.

En una entrevista con el canal LN+, la precandidata se refirió a la economía y, principalmente, al cepo cambiario. “Vamos a abrir el cepo lo más rápido posible. En este último año, se llevó 18 mil millones de dólares; es como un pacman, un desastre. Nuestro objetivo es, bajo un programa, bajo un acuerdo con el FMI, que nos blinde dólares, vamos a abrirlo lo antes posible", manifestó.

Y acotó: “¿Por qué estamos convencidos de que hay que abrirlo rápido? Porque significa que así las inversiones no esperen un año. Vamos a llevar una serie de medidas como protección a las inversiones, simplificación para trámites, un sólo dólar y un reaseguro de tener un colchón de dólares”.

El tema de suprimir los controles de cambio de un día para el otro, significó un contrapunto con su rival interno, Horacio Rodríguez Larreta, quien este lunes dijo en La Rural: “El que venga y diga que va a unificar el primer día no es serio”.

El cepo cambiario, o las normas de control del mercado de cambios, tal su nombre formal, le pone límites a la compra de monera extranjera a particulares. Hoy es posible comprar 200 dólares por mes en ciertos casos. Este mecanismo fue reinstaurado por el expresidente Mauricio Macri en los últimos meses de su gobierno, tras haberlo eliminado en diciembre del 2015, apenas asumido.

En aquel momento, Macri eliminó cualquier tipo de control tal como venía desde la Presidencia de Cristina Kirchner, cuando el “cepo” ponía un límite de compra de 2.000 dólares por mes.

Ese diciembre del 2015, el dólar oficial estaba a 9 pesos, mientras que el “blue” se compraba ilegalmente a 14 pesos. La eliminación del cepo significó una devaluación instantánea de más de 40% en un día. De ahí los contrapuntos entre Bullrich y Larreta respecto a esta herramienta de la política económica.

Orden y planes sociales

Patricia Bullrich marcó que no va a resignar el cambio y que pondrán “las cosas en orden” durante un eventual gobierno encabezado por ella.

“Los planes sociales van a durar un tiempo y van a tener una terminalidad; aquellos que hagan piquetes no van a poder seguir cobrándolos”, marcó. Y sostuvo: “En cuatro años, la Argentina va a estar toda trabajando y eso va a generar un incentivo distinto. El que quiera adaptarse, bienvenido. Le vamos a dar posibilidades, cursos de capacitación. Y el que no quiere, tendrá sus consecuencias; no puede la gente que trabaja seguirle pagando a esta gente”.