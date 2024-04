Las debilidades del Gobierno nacional y el impacto en las provincias

En una conversación exclusiva con Círculo Político (de lunes a viernes, de 14 a 16, por Ciudadano Radio 91.7), el reconocido analista político Ignacio Zuleta aborda un tema crucial: la debilidad inherente del actual gobierno. Además, señala que el programa económico es una continuación de las políticas de Cambiemos, con funcionarios que anteriormente trabajaron bajo la administración de Macri.

Ignacio Zubieta.

¿Qué desafíos enfrenta el Gobierno en un país federal como Argentina

Según Ignacio Zuleta, la estructura federal de Argentina, donde las provincias tienen responsabilidades significativas, complica la gestión gubernamental. La gente vive en las provincias, y la Nación se percibe más como un asiento contable, que como una entidad unificada. La sucesión de gobiernos ha llevado a que las provincias carguen con los errores y desaciertos del gobierno central.

Hasta el 2023, los gobernadores administraban con superávit fiscal, incluso si esto implicaba lidiar con la inflación, que, aunque es una herramienta gubernamental, se convirtió en parte de la realidad en las provincias. “Los gobiernos son los que crean la inflación y se adaptaron en las provincias a esa realidad, cuando cambia el sistema del gobierno, viene la crisis del Estado nacional, y el gobierno de Milei busca que las provincias carguen con el problema”, asegura el analista.

El federalismo fiscal en la Argentina

Zuleta profundiza en un tema crucial: el federalismo fiscal en la Argentina. A medida que el país navega por las complejidades de las relaciones políticas, se hace evidente que los intereses de poder y los territoriales desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones.

Señala que, a pesar de ser un país federal de origen, la Argentina ha experimentado una fuerte tendencia hacia el unitarismo fiscal. A diferencia de Estados Unidos, donde la Nación recauda sólo algunos impuestos y delega otros gravámenes a las provincias, Argentina ha intentado aplicar un esquema descentralizado, especialmente durante la época de Menem. La educación y la salud se descentralizaron considerablemente, y las leyes y la Constitución otorgan poder a las provincias. Sin embargo, el manejo de las cuentas sigue siendo principalmente responsabilidad del Gobierno nacional.

La raíz histórica de esta dinámica

La historia política argentina ha estado marcada por períodos de gobiernos autoritarios y democráticos. Desde la aplicación de la ley de Sáenz Peña en 1916, que introdujo el voto secreto y obligatorio, hasta los gobiernos militares y el sesgo autoritario del primer gobierno de Perón, el país ha experimentado una serie de transformaciones políticas. El federalismo fiscal sigue siendo un desafío constante en este contexto, y comprender su evolución es fundamental para abordar los desafíos actuales.

La percepción de Milei sobre el Estado como una maraña de intereses no es compartida por todos, por lo que Zuleta afirmó: “En todo el mundo los gobiernos tienen entramados de intereses, algunos son legítimos, otros ilegítimos”.

Y el analista ejemplifica con el caso de Tierra del Fuego, donde el sistema de promoción industrial está respaldado por la ley desde hace 30 años. Y resalta que, aunque hay desafíos y diferencias, no necesariamente se puede calificar al estado como fraudulento o tramposo en su totalidad.

Kirchner, el peronismo y las relaciones con los gobernadores

Zuleta examina la habilidad de Néstor Kirchner para sortear las quejas y diferencias con los gobernadores. Aunque Kirchner enfrentó desafíos, su posición se vio beneficiada por varios factores clave.

Destaca, además, que Kirchner heredó una situación relativamente estable de la administración de Duhalde, a pesar de recibir un país en default. Además, el peronismo fue un aliado crucial. En las elecciones recientes, incluso con un candidato como Massa, el peronismo obtuvo un fuerte respaldo en el balotaje y la primera vuelta. La estructura del peronismo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde Kirchner tenía su base, marcó una diferencia significativa.

¿Cómo se compara Argentina con otros países?

A pesar de los desafíos, Argentina es un país sólido. A diferencia de otras naciones que enfrentan crisis políticas, nuestro país ha logrado mantener una estructura política estable. La alternancia de gobiernos de diferentes signos políticos se ha producido sin tumultos, muertes o persecuciones. En un mundo donde algunos países luchan por mantener la estabilidad, la Argentina ha demostrado resiliencia. “Francia es dueño es las centrales nucleares, de submarinos, fabrica aviones; Estados Unidos lo mismo, los chinos fabrican autos, los japoneses fabrican autos del Estado, el mundo es corporativo, el problema es cuando se gobierna mal. La Argentina es un país sólido, que tiene activos importantes, en ciencia, en salud, en educación, el sistema político es muy sólido, es el único país de la región y uno de los pocos de Occidente que puede asegurar la alternancia de distintos signos, sin que haya tumulto, sin muertos, sin persecuciones, sin un presidente que se cae”, reflexionó.

Y continuó: “A Perú se le cae uno por año; Brasil metió preso a Lula, y hoy es presidente; en Chile se demolió la estructura de estado que se había construido en los últimos 30 años después de Pinochet y con la concertación; en Bolivia, Evo Morales hoy está diciendo en los diarios que si no le dan no sé qué armará un lío; Colombia no domina su territorio; en Ecuador los policías hacen golpe de estado; Venezuela está gobernado por un demente; México por un manosanta; en Estados Unidos un tipo disfrazado de búfalo se sentó en el Capitolio e hizo pis en la banca de los diputados”.

¿Qué papel juega el voto ciudadano en esta solidez?

Zuleta destaca que el voto de la ciudadanía se reconoce en la estructura política argentina. En las elecciones recientes, el peronismo obtuvo el 44% de los votos, mientras que el no peronismo alcanzó el 54%. Esta continuidad en los resultados electorales refleja la solidez del sistema democrático argentino.