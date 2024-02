La imagen política de Javier Milei en el debate público

El presidente Javier Milei todavía está acumulando apoyo de la población, según un trabajo nacional de DC Consultores. Sin embargo, los porcentajes ya no muestran tanta comodidad y se nota un cambio de pensamiento social, con marcado descontento hacia los políticos, en general.

Además, la paciencia y los tiempos de espera de los ciudadanos ya se están viendo alterados.

Al respecto de la encuesta nacional, Aníbal Uríos, titular de la consultora DC, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), indicó: “No estamos acostumbrados a este tipo de formato de gobierno, venimos de una vieja política, donde algunas cosas las habíamos naturalizado y Javier Milei, con su impronta personal y los tiempos que maneja, nos ha descontracturado a todos"

"Sale con declaraciones que no creíamos que un presidente podría hacerlas; a los gobernadores o funcionarios y políticos también los desencaja, porque la contestación que les da, por ejemplo, al gobernador Torres o la declaración a algún medio periodístico no encaja en lo que veíamos antes".

Entonces, ese acomodamiento lo estamos haciendo todos para entenderlo un poco. Pero, ojo, esto es lo que veníamos pidiendo como sociedad, porque, si no, Milei no hubiese ganado las elecciones. Por eso en esta encuesta última que hicimos preguntamos sobre dos ejes que la sociedad está demandando hace tiempo.

Terminar con el negocio de la política vs. la inflación

“En esa pregunta no hubo sorpresas, hay casi un 70% que está pidiendo que se resuelva la inflación, aunque no quita que lo otro no sea importante, sino que, si uno pone las cuestiones arriba de la mesa, lo que más pesa es la inflación, y el Gobierno lo sabe y por eso festeja cuando baja 2, 3 puntos, sale a decir que ‘el ministro está haciendo las cosas bárbaras y que lo que viene va a ser mejor en ese aspecto’.

Pasa que la siguiente pregunta que hicimos es cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar, cuánto es el nivel de paciencia, y ahí está repartida la cosa. Si bien el argentino aguanta, el tema son los plazos”, ahondó.

“El ciudadano pateó un hormiguero, pero no deja de ser un ciudadano con urgencias. No le importa tanto los moldes. Para el ciudadano, la casta es aquel que usa mal los recursos, que está atornillado a un cargo y no da soluciones, por eso a veces dice ‘metió a tal funcionario y es casta’, explicó.

La imagen de Milei en tiempos revueltos

“La imagen de Milei puede llegar a bajar por otras ecuaciones y otras cuestiones distintas, por ejemplo, eso de la paciencia, fijate que hay casi un 40% de personas que te dicen que ya la perdieron, y eso tendrá que ver con la urgencia económica, pero no quita que después vuelvan a confiar en el Gobierno.

Hoy es tan volátil, que alguien te da la espalda y después te abraza o alguien te da la espalda definitivamente. Hay funcionarios que la gente le cerró la puerta y no se la va a volver a abrir. Es muy dinámico y emocional todo, no es nada ideológico”, argumentó el entrevistado.

Y amplió: “Hay mucho ruido y la política tiene que ser más prudente en las declaraciones, porque la gente no está bien. No hay que generar miedo, hay que traer tranquilidad”.

El enojo de la gente con los políticos

“La gente está enojada con el político. Milei es un producto de la sociedad. Los políticos tienen que empezar a ver eso, cómo los están viendo para cambiar, porque si los ven de una manera, no pueden seguir con el mismo manual, tienen que cambiar".

Los eligieron para resolver problemas, tienen que ponerte esa mochila, porque si no, después no hay que llorar en el Muro de los Lamentos. Hay que trabajar y es un gran mensaje para los que están haciendo política hoy en día, que tienen que mirar más a la gente y no tanto el círculo rojo, esas peleas inútiles que no llevan a ningún lado”, reflexionó Uríos.

Las urgencias sociales

Los ciudadanos encuestados, en su mayoría, pusieron énfasis en los temas que merecen tratamiento urgente y la economía es la que prima sobre las demás exigencias: “El tiempo de exigencia es el que estamos viendo cuándo va a ocurrir y eso tiene que ver con las urgencias, y lo económico es principal y después van a empezar a pedir otras cosas, como el retraso en salud, educación, todos los temas que cotidianamente habla la gente en una mesa, pero que no se pueden discutir en profundidad, si la cuestión económica no se resuelve”.

Por último, el trabajo también indagó sobre quién consideraban los entrevistados que tiene la razón en la disputa entre Milei y el gobernador Nacho Torres: “Para la gente, no tiene razón nadie, hay un 50 y 50. Leí una nota en la que decía que los gobernadores patagónicos dieron marcha atrás con eso de presionar con el petróleo, creo que entendieron que no era por ahí y eso tiene que ver con esto, saber leer el humor de la gente, que dice que las peleas no van más. Esa política de amigos y enemigos se terminó”, concluyó Aníbal Uríos.