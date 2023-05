El precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, visitó Mendoza y recorrió Luján de Cuyo, acompañado por el precandidato a gobernador, Alfredo Cornejo, y el gobernador provincial, Rodolfo Suarez.

Mientras parlantes y pancartas del exmiembro del PRO, Omar de Marchi, y su precandidato a intendente por ese municipio, Esteban Allasino, lo rodeaban, Rodríguez Larreta también tuvo que enfrentar la militancia del candidato de La Unión Mendocina, quien hacía ruido a favor del exmiembro de Cambia Mendoza.

El candidato nacional se hizo presente primero en la plaza de Luján de Cuyo y luego se movilizó hacia Chacras de Coria, donde continuó recorriendo y conversó con Ciudadano.News y otros medios sobre distintos temas.

El apoyo a Alfredo Cornejo

El jefe de Gobierno porteño, expresó que trabaja “por la unidad de Juntos por el Cambio, que acá en Mendoza es Cambia Mendoza. Con Alfredo, con Rodi, hace muchos años trabajamos juntos. Yo siempre pongo por delante la unidad y la unidad de Juntos por el Cambio en todo el país. Por eso, ya estuve en Mendoza apoyándolo a Alfredo, que es quien representa Juntos por el Cambio, acá con Cambia Mendoza”.

“La verdad que tanto la gestión de Alfredo como de Rodi hicimos muchísimo trabajo en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires. Yo conozco la capacidad de gestión que tienen ellos y vamos por la continuidad, por seguir con este cambio que ellos vienen implementando hace muchos años”, agregó.

La proyección de la provincia

Respecto al potencial de Mendoza, consideró que la perspectiva “con el turismo, con los alimentos, la parte norte de Vaca Muerta que también agarra Mendoza, con lo cual los hidrocarburos también tienen un potencial enorme, se viene haciendo un buen trabajo, pero si hay un marco macroeconómico que ayude al sector privado, como dice Alfredo, que baje los impuestos y que dé estabilidad, lo que podría potenciarse mucho más”.

El gobierno de Alberto Fernández

Rodríguez Larreta fue lapidario con el Presidente y su gestión y aseguró que “la gente de la Argentina ya decidió que quiere un cambio. Va a cambiar sea quién sea el candidato de ellos. Ellos fracasaron. Cristina Kirchner fracasó. Alberto Fernández fracasó. Con un 8,4% de inflación, arriba de 40% de pobreza, un país que está parado... Fracasaron. La gente quiere un cambio".

"Así como la gente valora el trabajo en Mendoza y le va a dar continuidad a la gestión, que es lo mismo que aspiramos en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó el precandidato a presidente de la nación.

El discurso de Cristina Kirchner

“Ya nos tiene acostumbrados a eso, no nos enganchemos más. Acá el problema es que los argentinos, en todo el país, no llegan a fin de mes, se les va el salario entre las manos. Hoy la jubilación mínima es en la jubilación del hambre. Los jubilados que nos están mirando están desesperados, no tienen para comer. Esa es la realidad mientras Cristina Kirchner hace actos en Plaza de Mayo. No pasa por ahí”, expresó el precandidato de Juntos por el Cambio.

Además comentó: “Tenemos que decirle a los argentinos cómo vamos a mejorar la seguridad, porque lo vamos a hacer. Acá en Mendoza, la verdad que está mucho más seguro que en el promedio del país, en Capital Federal también. Si lo pudimos hacer nosotros en nuestros distritos, lo vamos a hacer en el país entero. Se los digo a los rosarinos, a los de la provincia de Buenos Aires que están desesperados, a los cordobeses que cada vez están peor con la seguridad”.

Promover el trabajo

Sobre la actualidad económica, el jefe de Gobierno porteño concluyó: “El país está parado. Hay proyectos que están detenidos en el tiempo. Veía unos carteles recién de Alfredo, viniendo para acá, que hay que promover que el verdadero trabajo es el trabajo del sector privado. Así decía él. Es eso, no se crea empleo privado en la Argentina hace 12 años. Uno puede hacer esfuerzo desde lo provincial, pero son temas nacionales. O sea, vamos a sacar a la Argentina adelante. Lo digo con mucha convicción”.

Producción periodística: Daniel Gallardo