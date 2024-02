Fernando Armagnague analiza la gestión de Milei y el futuro de la UCR

El histórico dirigente radical mendocino Fernando Armagnague evaluó la situación del país y de la administración de Javier Milei en sus primeros dos meses de gestión. Para el legislador mandato cumplido (MC), hay preocupantes aspectos para tener en cuenta.

"Por supuesto que me preocupa la situación del país bajo la administración del presidente Milei, Pero desde luego que le deseo el mejor de los éxitos a él y a su gobierno", dijo.

Armagnague también indicó: "Es un hombre que nada más que tiene su entorno y los demás, si no están de acuerdo con él, son todos traidores, delincuentes y son el antipueblo. Eso realmente me sorprende, sobre todo porque llegó al gobierno, si bien con una mayoría casi del 56%, tiene solamente 37 diputados".

"Estamos sometidos los argentinos prácticamente a sus caprichos y a sus decisiones y esto no es así. La política es generadora de consensos que hay que buscar y especialmente la Cámara de Diputados, que es donde se ha tratado la Ley de Ómnibus y así le fue, precisamente por esa motivación que él tiene de decir, si no les gusta lo que yo les ofrezco, chau, se retira el proyecto y las consecuencias, las paga el país", explicó el ex legislador.

Otro aspecto que abordó Armagnague fue la encrucijada en la que se encuentra la Unión Cívica Radical (UCR) de involucrarse decididamente en la administración de Javier Milei. El dirigente consideró esta posibilidad inaceptable y que, a su criterio, debe ser determinado por la Convención Nacional del radicalismo y no por decisiones unilaterales de dirigentes: "En cuanto a la Unión Cívica Radical, si va a intervenir en el Gobierno con el señor Javier Milei, yo adelanto desde ya mi voto absolutamente negativo, soy convencional de la Unión Cívica Radical y creo que esta decisión del partido la tiene que hacer su órgano máximo, que es precisamente la convención".

Además, Armagnague aseguró: "No creo que esté en el espíritu de la Unión Cívica Radical participar en un gobierno. Una democracia se asienta en un gobierno que ganó y una oposición que perdió. A nosotros, el papel que nos ha colocado el pueblo, es de oposición. Tenemos muchos gobernadores, muchos intendentes, muchos legisladores, pero somos opositor a este gobierno. ¿Por qué? Porque aspiramos algún día a ser gobierno. Entonces no creo que se den las circunstancias para ello".

"Además, ideológicamente, estamos en las antípodas, estamos en las veredas opuestas a este conservadurismo de Milei, que no es un liberalismo, porque el liberalismo, precisamente, tiene como base fundamental la delimitación del poder y este señor, lo que él quiere es más poder para él. La prueba es el tema de los fideicomisos", comentó Armagnague.

"Así que el radicalismo tendrá que decidirlo y espero que la convención, el presidente de la UCR (Martín Lousteau), la convoque de inmediato para trazar el rumbo y lo definitivo, que no va a ser otro que no prestarse a este gobierno de coalición que pretende hacer MIlei con el PRO y ser simplemente un partido de oposición que aspira el día de mañana a ser gobierno", finalizó.

Producción periodística: Daniel Gallardo