El intendente electo Ricardo Mansur rechaza la 'radarización' en Rivadavia

El intendente electo de Rivadavia, Ricardo Mansur, rechazó la idea de radarizar rutas que pasen por el departamento del Este mendocino. Con el mismo énfasis, el dirigente del partido vecinal Sembrar expresó que su gestión "estará enmarcada en recuperar el golpeado sistema productivo" y "defenderá la producción vitivinícola".

De esto, Mansur dialogó con Ciudadano.News, donde comenzó cuestionando la radarización del tránsito que en breve comenzará a implementar el vecino departamento de Santa Rosa: "En nuestro departamento no lo creo necesario y me parece que es un tema muy discutible porque se mezcla lo que es el control de velocidad con la recaudación", dijo.

Mansur también explicó: "El sistema tiene que estar muy bien señalizado, controlado, con objetivos muy claros y debe demostrar que no es un tema de recaudación, por eso es muy complejo. A mí personalmente no me gusta y no creo que lo vaya a aplicar en nuestro departamento".

Sobre la recuperación de 1.556 hectáreas productivas de Rivadavia, señaló: "Vamos a trabajar mucho en la protección de la producción. Vamos a enfocar en el control del agua para que se pueda venir e invertir en Rivadavia y se den cuenta de que hay un gobierno que pretende defenderlos más allá de las obligaciones normales como alumbrado, barrido y limpieza"

Respondió del mismo modo la consulta sobre qué hacer ante la importación de vino que perjudica la producción local: "El vino se mueve por expectativas y fundamentalmente por existencia. Entonces cuando falta el vino y levanta el valor, inmediatamente grandes empresas empiezan a traer la bebida de otros países y muchas veces con un porcentaje de agua".

"Pretendo seguir discutiendo con organismos como COVIAR, con el Fondo Vitivinícola, que me parece que tienen que mirar hacia el interior", finalizó el intendente electo de Rivadavia.

Producción periodística: Daniel Gallardo