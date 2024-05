Una Argentina en la que gobernadores de diferentes signos políticos dialoguen entre sí y que a su vez lo hagan normalmente con el Presidente y este los convoque a acordar polìticas en conjunto parece todavía ser un sueño difìcil de concretar, sin embargo hay algunas señales de que se puede transitar por el camino del diálogo y el acuerdo político.

Un ejemplo de ello es que dos de los gobernadores de provincia que han tenido actitudes más díscolas están demostrando que es más útil apoyar la gestión nacional y buscar acuerdos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó su presencia en el denominado Pacto de Mayo que se realizará en Córdoba a raíz de la convocatoria del presidente de la Nación, Javier Milei.

Por otra parte el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, apareció públicamente con su par bonaerense Axel Kicillof en un acto de donación de ambulancias por parte de Buenos Aires a la provincia patagónica.

Pacto de Mayo

“Vamos a participar del diálogo y del debate del Pacto de Mayo. Pero también, respecto a los 10 puntos que plantea el presidente (Javier) Milei, queremos agregar algunos como el fortalecimiento y el robustecimiento del sistema productivo de Argentina porque para nosotros se sale adelante con producción", manifestó Pullaro.

En esa línea, el mandatario provincial expresó: "También queremos agregar el financiamiento del sistema educativo argentino porque vamos a salir si tenemos mejor educación, mayor calidad educativa, y para eso es importante el financiamiento desde Nación”.

“Tenemos que aprender a escucharnos pero fundamentalmente a escuchar la posición del otro, algo que se ha perdido en nuestro país”, remarcó.

El mandatario nacional había realizado este llamado en las sesiones ordinarias celebradas el 1° de marzo en el Congreso de la Nación. La propuesta consiste en 10 puntos que tienen como objetivo “la reconstrucción de las bases de la Argentina” que deberán firmar todos los gobernadores del país.

Con relación al encuentro, Pullaro sostuvo que “el diálogo siempre es importante en la República Argentina, creemos que debemos sentarnos y aprender a escucharnos, pero fundamentalmente aprender a escuchar la posición del otro, que es algo que se ha perdido en nuestro país”.

Kicillof busca amigos

No se pueden despejar las sospechas que la movida del bonaerense busque aunar criterios con Torres sobre el respaldo a la Ley de Bases en el Senado cuando ambos manifestaron un reclamo de "más federalismo"por parte del Gobierno Nacional.

Ambos resaltaron que en materia de salud no se puede no estar de acuerdo pero Kicillof no reparó en reiterar sus durìsimas crìticas a Milei mientras que el chubutense expresó que son las provincias quienes deben responderle a los 45 millones de argentinos.