Cristina Kirchner volvió a la tele y habló sin pelos en la lengua

Dos días después de ratificar vía carta abierta que no será candidata a presidenta en las próximas elecciones, Cristina Fernández de Kirchner regresó este jueves a la televisión para brindar una entrevista exclusiva.

La vicepresidenta concurrió este jueves 18 de mayo al programa Duro de Domar que conduce Pablo Duggan en el canal C5N.

Habló de varios temas e hizo hincapié en la situación que se encontraba la Argentina en su último gobierno cuando era presidenta.

El FMI

“Cualquier gobierno que siga el programa del FMI va a sufrir el rechazo de la gente, absolutamente. Porque es un programa financiero y al establecer que la tasa de interés debe ser positiva por sobre la inflación en una economía bimontaria como la argentina...a ver, se habla mucho de la emisión. Bueno, cuando ingresaron los 45 mil millones de dólares luego del acuerdo emitieron. El problema es que emitieron. El problema es cuando la moneda dura se te va, te quedas con la emisión y la inflación, es lo que pasó”.

El dólar

"Hasta 2015 los argentinos podían comprar 2500 dólares por mes y me puteaban en colores", comentó. "La economía es bimonetaria", sentenció

Respaldo a Sergio Massa

“Massa agarró una papa caliente. Estamos con dificultades, necesitamos revisar ese acuerdo con el FMI. El año que viene Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares. Solamente entre FMI, acreedores privados que fue la deuda que se reestructuró, de las provincias, deuda privada. Yo lo que creo es que es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o representación parlamentaria”.

"Si yo fuera empresaria haría lo mismo", respecto a la especulación del sector.

El Poder Judicial

"El juez que me procesó en el tema Vialidad y que metió presos a los dueños de este canal, estuvo armando facturas truchas para ocultar las dádivas después de haber viajado con los jefes de Clarin".

"Si alguien pensaba que el lawfare era una construcción jurídica, mediática o partidaria, me parece que la foto de Lago Escondido fue muy brutal".

"Vienen por el sistema democrático", advirtió. "No es bueno cuando se deteriora el sistema democrático". Apuntó contra la "judicialización creciente de la política", con especial foco en "el partido judicial".

Su condena

“Estoy técnicamente en libertad condicional y no es una frase que quede bien. Para todo. Cinthia decía que era estrictamente el tema de la falta de libertad para decidir. Fue apoyada por Maslatón también. Me encanta Maslatón, aunque no pienso en nada como el. Hamilton decía que no, que era por las dificultades. Por supuesto que hay dificultades. Hoy la principal dificultad es la cuestión del FMI, esencialmente sus consecuencias. Porque no hay una posición ideológica con respecto al Fondo, sino las consecuencias del programa que impone. Toma el timón porque siempre fue así”.

Las próximas elecciones

“Al ser tercios lo importante es entrar al balotaje. Es una elección diferentes. Hay que entender porque hay un tercio y porque no lo hubo en el 2019. No hablemos con nombre y apellido, hablemos de tercios".

"En 2019 la gente tenía la memoria de cómo había vivido en los cuatro años macristas. Cuando dijimos ‘volvemos mejores’ era hacer todo lo que había sido bueno hasta el 2015 y lo que había estado mal no se iba a hacer. El FDT obtuvo una diferencia de 15 puntos en las PASO. Después hubo un cambio en la conducción de campaña y perdimos puntos", culminó diciendo la actual vicepresidente de la Nación.