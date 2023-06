Alberto Fernández podría desistir de las PASO y apoyar la estrategia del “candidato único"

A 17 días de la presentación de listas de precandidatos, el Gobierno nacional no descarta la posibilidad de que se realice un encuentro entre la cúpula del Frente de Todos y dejó abierta la puerta a "ir con candidato único" si se llega a un consenso.

"Si tuviéramos un marco de consenso, el presidente no está en contra de ir con un candidato. Lo que no vemos es un marco de consenso y si no hay consenso, el único camino posible es la PASO", detallaron a Noticias Argentinas desde el círculo cercano de Alberto Fernández.

En medio de las turbulencias políticas que se viven en el interior del Frente de Todos por el armado de la estrategia electoral, desde la Casa Rosada afirman que "lo importante es que gane el espacio".

"Alberto siempre busca preservar la unidad, es lo que más le preocupa. La unidad del espacio es central, por lo que hay que encontrar una solución (para el armado electoral). Siempre hay tiempo para llegar a un candidato de consenso y, si no, habrá PASO", subrayaron altas fuentes del Ejecutivo.

Respeto de la posibilidad de que el jefe de Estado se reúna con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, para determinar la estrategia de la coalición, resumieron: "Todo es posible".

"Si todo el esfuerzo de Alberto está puesto en preservar la unidad, cómo se va a negar a un encuentro (con sus socios políticos). Lo que pasa es que para que se concrete se necesita que todos quieran", argumentaron desde el entorno presidencial.

Con la fecha del cierre de listas cada vez más cerca, el jefe de Estado dice seguir "apoyando las PASO", pero desde su entorno aseguran que "no es un tipo cerrado y lo que quiere es la mejor estrategia para ganar las elecciones".

"No tengo candidato para las PASO. Lo que quiero es que se garantice el espacio y que se abra", se le escuchó decir al jefe de Estado en los últimos días, según confiaron desde su círculo íntimo.

Mientras el jefe de Estado se muestra abierto a encontrar "la mejor propuesta", porque "hay que ganar" la elección, la postura de Sergio Massa parece inamovible respecto de que la coalición oficialista debe ir a los comicios con un candidato de unidad.

En ese marco, el tigrense reunirá a su tropa el próximo sábado en un Congreso nacional del Frente Renovador, que se realizará desde las 13 en el estadio DirecTV del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, para definir la estrategia del espacio.

Luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, advirtió este martes que Massa está "harto de sostener la estabilidad" mientras otros dirigentes "juegan a la interna con soldaditos de cartón", desde el entorno presidencial negaron que el tigrense haya realizado algún planteo al presidente, con quien estuvo reunido en la tarde de este miércoles por unas dos horas.

"Sergio no le dijo a Alberto nada parecido a irse del F