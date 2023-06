Cada vez falta menos para el cierre de frentes y listas de cara a las PASO nacionales (el 24 de junio), y las principales coaliciones están con problemas internos para llegar a acuerdos.

Mónica Litza, diputada nacional del FdT por el Frente Renovador, habló con el programa Metaverso de Ciudadano.News y analizó el contexto político del oficiaolismo y destacó que “todo se irá acomodando con los días, hay mucho nerviosismo y ansiedad”.

“Argentina está asistiendo a un fenómeno que es el de las coaliciones, nosotros veníamos con una tradición de partidos políticos y fuertes liderazgos y, desde el 2001, se comenzó a vivir esta situación de conformación de frentes diversos. En el 2019 el fenómeno que se da es tener dos coaliciones, una en el Gobierno de entonces y la otra en la oposición”, explicó

Asimismo, la diputada opinó sobre el futuro del Frente Renovador dentro del Frente de Todos, haciendo un repaso desde que Sergio Massa asumió la conducción del equipo económico del Gobierno nacional.

"Asumió en un momento donde nadie levantaba la mano como para decir 'yo me ofrezco para ir a ese lugar', y después de esa papa caliente siguieron viniendo otras papas calientes y nunca corrió el cuerpo, sino que le puso todo y realmente lo está dando todo como conductor del área política. Viene repitiendo algo que tiene que ver con que si no hay orden político no puede haber orden económico y supuestamente coincidimos en todo con eso”, dijo.

Y agregó: “Massa es el mejor candidato porque podrá crecer entre las PASO y octubre para captar un voto voluble que está en el medio, además tiene una enorme capacidad para ser un gran presidente en esta Argentina en la cual se están sentando bases de un modelo productivo, energético, etcétero”.

No obstante, resaltó que Sergio Massa insiste en que debe haber un candidato de síntesis para que no haya una fragmentación de la oferta electoral.

En ese sentido, subrayó que debe haber sustentabilidad del Gobierno nacional entre las PASO y octubre y diciembre, y tener un candidato competitivo.