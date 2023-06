¿Schiaretti a Juntos por el Cambio? “Córdoba está convulsionada”

Marcos Carasso, presidente de la UCR de Córdoba y compañero del precandidato Luis Juez en la fórmula para la Gobernación, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre la tormenta política que desató la idea de Horacio Rodríguez Larreta de sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio.

“Córdoba está muy convulsionada por esta posibilidad de incorporación de Schiaretti. Nosotros estamos manifestando en documentos posiciones claras, no queremos que ingrese a Juntos por el Cambio. Nos parece un error estratégico porque no coincidimos para nada con el gobernador. Creemos que la idea no llegará a buen puerto, se les va a caer”, opinó Carasso.

Y agregó: “Estamos a 15 días de una elección provincial, jugándonos el todo por el todo. Estamos, con Luis, codo a codo rastrillando la provincia y que de repente nos digan que esto no la afecta me parece una mala jugada, una mala idea. Y además, esto perjudica la chance de quien ha pensado que podía aportar votos desde Córdoba a la fórmula nacional”.

—Larreta propone lo de Schiaretti pero también dijo que el mejor candidato para Córdoba es Luis Juez…

—Horacio nos había acompañado en todo el proceso, muchísimo, con una relación muy cercana, muy de consulta. Pero de esta jugada no nos avisó ni nos consultó. Hace pocos días estuvimos cenando juntos en Córdoba y en ningún momento se habló del tema.

—¿Vos crees que dinamitó su propia imagen en la provincia?

—Sí, en cuestión de imagen le va a costar porque la gente está muy enojada. No queremos saber nada con Schiaretti, tenemos diferencias profundas porque es mucho más cercano del kirchnerismo de lo que creen.