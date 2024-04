Lejos de la cosecha soñada, el campo espera respuestas

El Gobierno nacional tiene cifradas esperanzas en fortalecer reservas a partir de la liquidación de los dólares del agro, a partir de la buena cosecha esperada este año, aunque sobre el final las condiciones climáticas determinaron rindes menores a los esperados. A eso se ha sumado la baja de los precios internacionales de los diferentes cereales y oleaginosas, que empeoran las perspectivas.

Mientras, desde el sector esperan las prometidas bajas de la presión impositiva, especialmente las retenciones, y saben que el tipo de cambio podría favorecerlos con una nueva devaluación.

Elbio Laucirica, presidente de CONINAGRO, contó cómo viene la cosecha y como vienen las liquidaciones en diálogo con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news):

“No tuvimos los rindes que en un principio se esperaban y hoy por hoy a esto se le suma una caída en los precios internacionales, y evidentemente el productor utiliza muchas veces la cosecha como moneda de cambio para resguardarse del valor porque en procesos inflacionarios como los que vivimos y los que hemos vivido hace que te resguardes en alguna moneda que no pierda valor, y no se olviden que nuestras producciones son estacionales. Nosotros cosechamos ahora, incluso en nuestra zona (sur de la Provincia de Buenos Aires) todavía no hemos empezado la cosecha de soja ni la del maíz".

Sobre esta etapa de trilla de la cosecha gruesa, señaló: “Yo estoy en el sur de la provincia de Buenos Aires y ahí recién se están empezando los primeros lotes. Y vos cosechas hoy pero tienes gastos a lo largo del año, hay que afrontar la próxima campaña, no solo el costo de vida de tu familia sino también el de tus empleados, y esto hace que seamos muy cuidadosos en el momento de vender".

A la vez, agregó: "Comprendo y siempre ha existido esa puja del gobierno con la necesidad de que liquidemos para tener divisas el país, que las necesita la economía, pero también nosotros necesitamos resguardarnos en época inflacionarias, necesitamos resguardar nuestra producción porque tenemos gastos todo el año".

Consultado sobre si el gobierno entiende esta situación que viven los productores, el dirigente rural afirmó: "En ese sentido estamos en permanente contacto con ellos. Creo que el gobierno entiende cual es la situación, incluso mucho de los que hemos hablado son productores agropecuarios y saben cómo es la realidad.

"Pasa que tienen otras urgencias, hoy por hoy tiene una situación, la situación económica que está pasando el país es muy compleja y evidentemente se necesitan los recursos que genera la producción agropecuaria, como son la liquidación de divisas, que junto con ella se mueven los puertos, los fletes, se moviliza toda la economía en su conjunto, y esto es lo que a ellos los condiciona", y agregó, "muchos no estamos apurados por vender porque después sabemos que dentro de 6 meses ¿Cómo hacemos para pagar las cuentas?".

La salida del cepo cambiario daría un giro en el panorama que nos plantea, y al respecto precisó: "Sí, sin ninguna duda que la salida del cepo es muy importante, necesitamos tener cierta certidumbre de lo que va a pasar a futuro, imagínate que vendíamos con un dólar y teníamos que comprarte en la mayoría de los casos con insumos dolarizados con el mismo dólar que el resto de la economía".

"Así que hoy nosotros advertimos al gobierno que estamos en una situación muy difícil, porque si bien hubo una devaluación importante y se están acercando a la brecha cambiaria, la inflación hoy se ha comido toda las ventajas que podríamos haber tenido y por el otro lado se han incrementado mucho los costos de producción, hoy los márgenes son todos negativos, por eso le venimos pidiendo al Gobierno que haya algún ajuste, tanto en la política cambiaria como en la impositiva, que nos permita poder afrontar la nueva siembra".

Por otro lado, en la Provincia de Buenos Aires, Kicillof subió fuertemente los impuestos, cosa que ha puesto nuevamente al agro en alerta: "La mesa de enlace provincial ha estado en permanente contacto con las autoridades, el lunes tuvimos un encuentro con el gobernador al cual le transmitimos esta preocupación, le pedimos que restituya la figura del buen contribuyente, que saque el ajuste que había previsto en su momento por el tema de la inflación, de manera que tengamos un alivio en el Impuesto Inmobiliario", consideró Laucirica.