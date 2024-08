Análisis de un especialista sobre la dispersión de ideas e iniciativas políticas en el Gobierno y la oposición

Ante la evidente dispersión de posiciones políticas, el surgimiento de corrientes internas en los partidos y la falta de ideas rectoras en las agrupaciones están demostrando la preocupación que se expresa en el libro de Marcos Novaro ¿Por qué es tan difícil gobernar Argentina?

El reconocido, analista político, expresó a Círculo Político (Lunes a virnes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio): "La fragmentación política es un problema que afecta la calidad de nuestros gobiernos y no da la impresión de que por lo menos en ese aspecto la Libertad Avanza esté avanzando realmente, sino más bien están como factor en la competencia los libertarios están promoviendo más fragmentación todavía, han disuelto el centro político, han logrado que Juntos por el Cambio se divida, están tratando también de dividir al peronismo pero ellos mismos se divIden"

"Y no solamente son pocos sino que tienen varias acciones en lucha y se dedican a expulsar unos a otros, en el Ejecutivo lo vienen haciendo desde el principio, han echado a un montón de gente siendo un equipo muy pequeño estar echando gente todo el tiempo no es una buena señal y le pasa lo mismo ahora en Diputados donde han vuelto a entrar en crisis, es un bloque que en vez de crecer a decrecido", agregó.

Presidente y Vice

-Además se está demostrando una enorme impericia política en muchos de ellos, da la sensación de una cofradía de amigos armados en base a alguna convicción en común pero muy poco de partido están mostrando, disciplina partidaria, encolumnamiento detrás de una idea, propuestas en función de esa idea, parecen un grupo de cualquier otra cosa que político.

-Sí, era esperable y también el propio Milei alentó esto cuando decía hasta hace poco tiempo que los liberales no somos manadas, quiere decir que cada quien es un libre pensador que hace lo que se le canta, así no funciona ningún grupo político menos uno que está gobernando en una situación crisis y Milei da la sensación de que ha delegado estos problemas organizativos en su hermana que tampoco es una persona que tenga mucha experiencia y talentos específicos en organizar gente.

"No lo hizo nunca en su vida, continuó Novaro, y uno ve también que eso se refleja en reacciones que hay en zonas del país donde Karina Milei trata de disciplinar y lo que logra es que se judicialicen las internas, que la situación empeore en vez de mejorar" .

Karina Milei

"Van a tener que trabajar muy seriamente tanto en la gestión como en el terreno parlamentario como en el territorio para darle mayor organicidad, no digamos que esto funcione como una máquina aceitada porque eso no lo van a lograr nunca, por lo menos le va a llevar muchos años pero para enfrentar la crisis lo menos que tienen que hacer es lograr más organicidad y que estos episodios como el de la diputada Arrieta".

-Veo un hombre con una gran ambición de poder, que no tiene gran actitud para la tolerancia, la discusión, negociar y una dispersión cada vez que se va multiplicando en los partidos que alguna vez fueron partidos más unidos.

-"No sé si lo comparto, en los últimos días no estoy en vena muy optimista digamos, sí hay motivos para preocuparse, las cosas no están marchando muy bien en términos de no solo del programa económico sino de cómo el presidente está encarando su gestión, me da la impresión de que hay dos o tres diferencias entre el caso que presenta usted y lo que puede pasar con Milei".

"No hay un contexto de polarización que justifique la radicalización de Milei, la pretende pero no tiene plafón, la verdad que, no tiene eco, si su partido se divide hasta cuando visitan a Astiz".

"Qué clase de derecha extrema es esta, son todos unos oportunistas, quién es de derecha extrema ahí, hay dos o tres que son ideólogos y tienen pretensión de radicalizarse, los demás son unos oportunistas, están ahí pero podrían haber estado con Massa".

"Si uno va a los votantes no hay un activismo en la sociedad, ni en círculos militantes de gente radicalizado. Argentina es un país de gente muy moderada, frustrada en todo caso hay que sacarla de la depresión pero no me parece que este enfervorizada para luchar contra nadie. Por más que en el gobierno haya actores de este tipo, uno lo ve en las redes, suenan, la brevedad que no creo que tiene eco, me parece que el principal resguardo para la democracia es que la gente que votó por Milei, no es como Milei".

"Solo quieren que frene la inflación, siguió Novaro, no están enloquecidos por luchar contra los zurdos ni quieren hacer ninguna revolución, me parece que es un resguardo de lo democrático. Lo otro que difiere del contexto de otros países que se radicalizaron".

"Hasta hace unos días se decía que Milei se estaba por comer al mundo porque tenía en el bolsillo al PRO, iba a polarizar con Cristina y ganaba Cambiemos las elecciones. Ahora, parece que es un castillo de naipes que se puede derrumbar en cualquier momento y todo lo que se veía como súper sólido es ultra precario. No veo que Milei esté amenazado en su capacidad de gobierno, por más que salgan estos proyectos y tenga sus problemas con sus legisladores".

Lilia Lemoine y Lourdes Arrieta

"Él tiene un recurso muy importante que es la tolerancia social, eso continúa. Y el otro recurso es contra quién pelea, básicamente contra nadie porque sus enemigos son Macri y Cristina y la verdad que las cosas realmente están fáciles, hay gente que está en el fondo de la tabla. No van a arrastrar muchos votos. Milei si compite contra esas dos figuras va a poder decir; soy lo único nuevo".

"Para qué volver a votar contra tipos que son un fracaso. La verdad que no lo veo como una amenaza electoral muy fuerte. Pasa que de acá a las elecciones es una eternidad, si la economía sigue muy complicada y ellos se equivocan con el tema del cepo, se les puede complicar mucho".

"El estado de ánimo de los votantes es muy inestable. No es que tiene un piso muy sólido, acá no hay piso, o sea el tipo puede subir pero también puede bajar", concluyó Novaro.