Aldo Abram: "La corrección de muchos precios de la economía va a doler"

La Fundación Libertad y Progreso realizó un estudio de los últimos cuatro años, donde gobernó Alberto Fernández sobre “los precios regulados y los no regulados”. El documento determinó que los congelamientos de precios ha generado muchas distorsiones a la hora de comprar un producto y argumentó que "los precios regulados aumentaron 422 puntos menos que los no regulados".

Aldo Abram, economista y director ejecutivo de la Libertad y Progreso, afirmó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News que “uno piensa que estas cosas no tienen consecuencias hasta que, en algún momento, como pasó con el caso del combustible. Nos quedamos sin combustible porque no convenía venderlo, ya que daba pérdidas a las empresas”.

-¿Qué se debe hacer para no padecer lo mismo?

-Estas cosas hay que corregirlas y es parte de la herencia recibida, que dolerá. Porque el día que suban las tarifas no es que no me va a cambiar nada, voy a pagar el doble de lo que estoy pagando hoy, así que, me va a doler.

-El sinceramiento en los precios era necesario, ¿hemos visto aumentos muy grandes y los sueldos se han quedado atrás?

-Acá vamos a tener que pagar un costo por el mal manejo, desastre que hizo la gestión anterior, pero eso no es pasa en los países, cuando te mandas una macana muy grande no es que vas con una varita mágica y se resuelve. Si no, apretás los dientes, esfuerzo y sacrificio, lo pasas mal, tratas de resolver el problema y cuando lo resolviste gozas de los beneficios de haberlo solucionado, pero al principio tenés que darle duro y los gobiernos están conformados por seres humanos. Se deberían abrir las paritarias, que se sienten a negociar las empresas con los trabajadores para ver cuánto es el aumento de salario que se puede obtener. Ver una pauta y más adelante ir mejorando a medida que la economía va mejorando. Sin embargo, será un período duro los próximos cuatro o cinco meses.

-Lo que por ahí se ha criticado de los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, es que todavía no se anunció un plan de estabilización, ¿qué opinión tiene al respecto?

-También estoy de acuerdo que habría que haberse enviado y dado a conocer cuáles son las medidas de reforma estructural, de fondo, con las cuales se van a resolver los problemas que tiene la Argentina desde hace décadas. Hay que lograr que el Banco Central deje de financiar el tesoro y tiene que gastar exactamente lo mismo que le entra y no puede dejar a la gente sin pagarle.

-Muchos hablan de los niveles de inflación de fin de año y comienzo del próximo, y son altísimos…

-Sí, todo lo que emitiste y destruiste el valor del peso hoy, recién lo vas a ver reflejado en los precios de los bienes y servicios dentro de cuatro meses. O sea, durante los próximos cuatro meses no podés hacer nada para que la inflación sea menor porque fue generada antes y todo lo que se hizo desde el 11 de diciembre para bajar el ritmo de emisión va a tener el efecto dentro de cuatro meses. Lamentablemente, hasta mediados de año no vamos a ver bajar la inflación interanual, sí por ahí las mensuales, por ahí después del primer trimestre empieza a bajar la inflación mensual. Pero no la interanual y seguramente bajará más rápido a partir del segundo semestre.

-En el informe de la Fundación Libertad y Progreso hablan de que la variación anual del IPC de diciembre llegaría al 210% y sería el más alto desde mayo de 1991...

-Antes de abril de 1991 estábamos yendo a la cuarta hiperinflación y la paró el ministro (Domingo) Cavallo con la Convertibilidad. O sea, estamos comparando nuestros datos inflacionarios con períodos que son algo después o en el momento que íbamos a una hiperinflación. Es más, si mirás los valores de los dólares paralelos hoy, para encontrar a precios de hoy, comparados con la inflación hasta hoy, verás que estos valores de dólar son los equivalentes que teníamos antes de las hiperinflaciones. Argentina es el segundo país del mundo que destruyó el valor de su moneda este año. Entonces, no nos debería extrañar todo esto que nos está pasando y eso es lo que hay que evitar que se acelere y nos va a costar a todos.