Navidad: uno por uno, los descuentos de bancos y billeteras virtuales para estas Fiestas

En estas Fiestas de Fin de Año, es importante saber cuándo, dónde y con qué medio pagar para hacer rendir el presupuesto. Los descuentos de los bancos y sus cuotas sin interés se pueden combinar con los beneficios de las billeteras virtuales y lograr ahorrar entre 40 % y 60%.

A continuación, el detalle de todas las ofertas disponibles por cada banco para afinar la puntería a la hora de hacer rendir nuestro dinero.

Banco Galicia

20 y 21 de diciembre

En shoppings en todo el país ofrece descuentos y cuotas sin interés. Entre los principales rubros encontramos indumentaria, jugueterías y hogar & deco. Incluye más de 150 marcas seleccionadas: 47 Street – Bensimon – Caro Coure – Compañía del Sol – Sarkany – Levis – Paruolo – Tascani - Giro Didáctico – Compañía de Juguetes, entre otras.

Beneficios con todas las tarjetas Galicia

25% de ahorro Cartera Masiva - Sin tope

Cartera Masiva - Sin tope 30% de ahorro Cartera Eminent - Sin Tope

Cartera Eminent - Sin Tope 3 cuotas sin interés

A este beneficio se le suma un adicional pagando con MODO (20% con tope de $5.000 por transacción, $20.000 por banco) en comercios adheridos.

Macro BMA (ex Banco Itaú)

Jugueterías

Todos los martes hasta el 31/01/2024 las tarjetas de débito obtienen un 20% de reintegro con tope mensual de $8.000.

hasta el las obtienen un con tope mensual de Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard obtienen un 20% de reintegro con tope mensual de $8.000 + 3 cuotas sin interés.

obtienen un con tope mensual de $8.000 Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard platinum y black obtienen un 20% de reintegro con tope mensual de $12.000 + 3 cuotas sin interés.

Marcas participantes: Osito Azul, El mundo del Juguete, City Kids, Monococo, Compañía de Juguetes, Giro Didáctico, Petit (Giro Didáctico).

Beneficios Exclusivos Modo

Navidad en shoppings

Todos los días del 15/12/2023 al 24/12/2023, las tarjetas de débito Visa, crédito Visa y Mastercard tienen un beneficio de: 20% de reintegro con tope por transacción: $5.000. Tope por usuario: $20.000 con MODO

Acumulables con beneficios vigentes por ejemplo martes de indumentaria que coincidan, o el beneficio de MODO para clientes BMA que premia las primeras 10 tarjetas.

Puntos

Del 18 al 22 de diciembre: Semana Solidaria. Se duplican los puntos donados.

Semana Solidaria. Se duplican los puntos donados. El 27/12 Especial Reyes, con selección de productos tangibles enfocados en los más chiquitos de la familia, se puede combinar desde 500 puntos + dinero.

Banco Columbia

Del 18 al 24 de diciembre

MACOWENS y DEVRE: 30% de ahorro tope $8.000 y 3 cuotas sin interes.

tope $8.000 y COTO: 6 cuotas sin interés en la categoría juguetes.

en la categoría juguetes. CRECIENDO: 25% de ahorro tope $ 5.000

tope $ 5.000 VINOTECAS: 30% de ahorro tope $ 5.000

Del 20 al 22 de diciembre

JUGUETERÍAS 25% de ahorro tope $5.000

El 24 y 31 de diciembre

RESTAURANTES Y FAST FOOD 30% de ahorro tope $8.000

Santander Río

20 de diciembre - Especial Súper Miércoles de Navidad

25% de ahorro para cartera general y un 30% de ahorro para clientes Select, sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés en los principales shoppings y marcas del país .

Con MODO en Shoppings con vigencia del 15 al 24 de Diciembre con 20% de ahorro en locales adheridos, pagando con QR Modo a través de la App Santander. Tope de reintegro por cuenta: $5.000 por transacción y $20.000 de tope total por cuenta.

Banco Macro

Del 21 al 23 de diciembre

En comercios adheridos de Shoppings seleccionados, en indumentaria, jugueterías y librerías , habrá 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés , con un tope de $10.000 pagando con Tarjetas de Crédito Macro desde MODO.

seleccionados, en , habrá y , con un tope de pagando con Macro desde Con Tarjetas de Crédito Macro Selecta el ahorro se eleva a 30% y el tope de devolución será de 20.000 pesos.

el ahorro se eleva a y el tope de devolución será de En perfumerías seleccionadas, los clientes tendrán un ahorro de 10% y hasta 6 cuotas sin interés. No hay tope de devolución.

Con Macro Premia, es posible cambiar los puntos y disfrutar de hasta un 50% de ahorro adicional en Jugueterías y Librerías.

ICBC

Los días lunes 18 y martes 19 de diciembre, los shoppings se sumarán a la celebración de Navidad con descuentos de hasta un 30% y 3 cuotas sin interés. Además, los usuarios de MODO podrán obtener un descuento adicional del 20%, con un tope máximo de $5,000 y hasta $20,000 en reintegro.

Banco Ciudad

El 18 de diciembre, el 3 y 4 de enero, se brindará un 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en más de 800 locales de indumentaria, perfumería y juguetería. El descuento (con tope de $15.000 por compra) aplicará a los consumos abonados con tarjetas de débito y crédito del Ciudad.

A estas promociones, se suma un beneficio si el pago se realiza a través de MODO o desde la App Mobile de Banco Ciudad: consiste en un 20% de descuento adicional si las compras se realizan el 18 de diciembre en locales adheridos de los principales shoppings; y una devolución de $1.500 por compra el 3 y 4 de enero.

Del 15 al 24 de diciembre habrá un 20% de descuento en los principales Shoppings abonando con tarjetas de débito y crédito del Ciudad pagando a través de MODO o desde la App Mobile de Banco Ciudad. Del 16 al 18 inclusive, si la compra se realiza en locales adheridos a la promo del 40%, los beneficios se acumulan, alcanzando un 60% de descuento.

Banco Credicoop

Del 15 al 24 de diciembre

30% de ahorro en comercios adheridos de shoppings con tarjetas Credicoop a través de MODO. Tope: hasta $ 7.500 por transacción y hasta $ 35.000 por usuario.

Sábados 23 y 30 de Diciembre

40% de ahorro en supermercados minoristas y mayoristas adheridos con tarjetas Cabal a través de MODO. Tope: hasta $ 6.000 por usuario por sábado.

Banco Patagonia

En la tienda CLUB PATAGONIA (clubpatagonia.com.ar), los clientes pueden comprar hasta 6 cuotas sin interés todos los productos, abonando con tarjeta de crédito.

El 22 de diciembre, 3 cuotas sin interés en Mercado Libre con todas las tarjetas de crédito.

El 21 y 22 de diciembre, exclusivo segmento Singular, hasta un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en Swatch, Kosiuko, Devre, Lazaro y Juanita Jo. Tope: $10.000

Los días 23 y 30 de diciembre hasta un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en los comercios adheridos de Unicenter y Galerías Pacifico. Tope: $10.000

Del 20 al 23 de diciembre, hasta un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en jugueterías adheridas. Tope: $10.000

Del 15 al 24 de diciembre – Especial Shopping DOT BAIRES, exclusivo VISA, hasta un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos Tope: $10.000, además un 20% adicional pagando con MODO. Tope$ 5000 por transacción y hasta $20.000

El 19 y 20 de diciembre – Promoción especial VISA - hasta un 30% de descuento en los comercios registrados bajo el rubro Indumentaria. Tope: $5.000

El 20 de diciembre pagando a través de Google Pay o Apple Pay en los comercios adheridos de los Shoppings se puede disfrutar de hasta un 30% de ahorro con tarjeta de crédito VISA. Tope: $20.000

El 21 y 22 de diciembre, en supermercados Jumbo, disco y Vea – Exclusivo AMEX hasta un 35% Tope: $10.000

Los viernes de diciembre, en heladerías , hasta un 35% de descuento . Tope: $1.500.

de diciembre, en , . Tope: $1.500. Los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro en restaurantes con visa y master. Tope $1500 y con Amex hasta 40% y Tope $3.000

de diciembre hasta con visa y master. Tope $1500 y con y Tope $3.000 Los miércoles de diciembre, hasta 20% en Carrefour con tarjetas de crédito y débito. Tope $2.500

de diciembre, en Carrefour con Tope $2.500 Los viernes de diciembre, hasta 20% en Changomas con tarjetas de crédito y débito. Tope $2.500 y 10% adicional abonando con Modo. Tope $1.000

de diciembre, en Tope $2.500 y 10% adicional abonando con Modo. Tope $1.000 Los jueves de diciembre hasta 35% de reintegro en Pedidos Ya con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia . Tope $1.500.

de diciembre hasta con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia . Tope $1.500. Los jueves, viernes y sábados hasta 45% en Pedidos Ya exclusivo Amex Black.

Banco BBVA

Shoppings

Del 21 al 23 de diciembre

30% de reintegro + 3 cuotas y acumula con promos MODO

y acumula con promos Tope: $30.000 por transacción

Comafi

Indumentaria / Shoppings

21 y 22 de diciembre

30% Tarjeta de Débito Total Cartera. Tope de reintegro $ 9000

Total Cartera. Tope de reintegro $ 9000 25% Tarjetas de Crédito Comafi Único Tope de reintegro: $7.000 + 6 cuotas sin interés

Comafi Único Tope de reintegro: $7.000 + 20% Tarjetas de Crédito Cartera General. Tope de reintegro: $5.000 + 3 cuotas sin interés

Jugueterías

21 y 22 de diciembre + 4 y 5 de enero (Reyes)

30% Tarjeta de Débito Total Cartera. Tope de reintegro $ 9000

Total Cartera. Tope de reintegro $ 9000 25% Tarjetas de Crédito Comafi Único Tope de reintegro: $7.000 + 6 cuotas sin interés

Comafi Único Tope de reintegro: $7.000 20% Tarjetas de Crédito Cartera General. Tope de reintegro: $5.000 + 3 cuotas sin interés

Coto juguetería

Todos los jueves, hasta el 7 de enero, 6 cuotas sin interés para toda la cartera.

Banco Nación

Del 15 al 24 de diciembre lanza la promo “ Especial Felices Fiestas” con descuentos de hasta el 20% de descuento y reintegros de $5.000 por transacción y hasta $20.000 por cliente. Del 19 al 21 de diciembre, en juguetería, librería e indumentaria” otorga una adicional del 20%, abonando con MODO BNA+.

Banco Hipotecario

Jugueterías

Del 18 al 23 de diciembre con tarjeta de crédito: 30% de reintegro con tope de $15.000 + 3 cuotas sin interés. Exclusivo en tiendas presenciales.

Tecnología

Del 20 al 23 de diciembre, en Musimundo con tarjeta de crédito se puede obtener un 30% de ahorro con tope de reintegro de $30.000 + 4 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Billeteras virtuales:

MODO

Los clientes que paguen con la billetera podrán también aprovechar de un 20% de reintegro todos los días desde el 15 al 24 de diciembre, en los comercios adheridos de shoppings. Esta promoción es acumulable con otras ofertas bancarias.

Ualá

Moda

Dexter, Moov, Stock Center - 20% de descuento, con un tope de $5.000. El 18/12.

VER - 20% de descuento en tiendas físicas, del 18 al 22/12 con un tope de $5.000.

Koxis - 20% de descuento en las tiendas físicas, del 1 al 31/12. Con tope.

Witty Girls - 20% de descuento en tiendas físicas, del 18 al 22/12 con un tope de reintegro de $3.000.

Seven Sport - 15% de descuento, los miércoles. Con tope.

Macu Shop - 10% de descuento con el código GRACIASUALA, hasta el 31/12.

Juguetería

Educando - 20% de descuento en tiendas físicas, del 18 al 22/12 con un tope de reintegro de $3.000.

Librerías

Yenny/El Ateneo - 20% de descuento, del 18 al 22/12 con un tope de reintegro de $3.000.

Electro

Musimundo - 10% de descuento con tope de $10.000 + 10% de reintegro adicional con tope de $2.500 por cuenta, del 18/12 al 31/1.

Tecnocompro - 10% de descuento en tiendas físicas, hasta el 31/12 sin tope.

Smartlife - 10% de descuento con el código UALICIDAD, hasta el 31/12.

Perfumería

Farmacity - 30% de descuento escaneando el QR desde la app Ualá, de lunes a viernes. Con tope.

Get The Look - 30% de descuento escaneando el QR desde la app Ualá, de lunes a viernes. Con tope.

Simplicity - 30% de descuento escaneando el QR desde la app Ualá, de lunes a viernes. Con tope.

Farmaonline - 20% de descuento, todos los jueves. Con tope.

Supermercados

PedidosYa Market - 30% de descuento, los miércoles. Con tope.

Dia - 20% de descuento en todas las sucursales Dia y Dia Online, los miércoles. Con tope.

Carrefour Express - 15% de descuento con modalidad contactless, los lunes. Con tope.

Buscar precios, ir a las tiendas físicas, esperar comprar el día que más convenga, amigarse con las nuevas tecnologías y elegir el medio de pago que más beneficios nos traiga, es el desafío para estas fiestas para poder hacer rendir mejor nuestro dinero en días de muchas compras y alta inflación.

