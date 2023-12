Fernández criticó la medición de la pobreza y cargó contra Cristina

A una semana de dejar la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández aseguró que la pobreza "está mal medida" porque si hubiera un 40,1% como dice el INDEC "la Argentina estaría estallada".

"La pobreza se mide a través de la Encuesta Permanente de Hogares, es una encuesta. Yo me temo que la gente no diga toda la verdad, porque si le preguntas a una persona y te dice ´tengo un plan´, de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten", resaltó el jefe de Estado sobre el cálculo que -a su entender- "comienza a ser muy impreciso".

El actual mandatario reveló que no se sintió acompañado por Cristina Kirchner en sus cuatro años de gestión y, tras blanquear que la relación entre ambos está rota, señaló que la vicepresidenta "tiene un modo de hacer política" que no le gusta, señaló en una entrevista con Noticias Argentinas. "Nunca vi a ninguno enfrentar una mirada de Cristina como yo enfrenté la mirada de Cristina", expresó. Y sostuvo, en ese sentido, que la relación no volvió a recomponerse, pero consideró que "eso no es importante".