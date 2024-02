Milei habla del Papa como "el argentino más importante" y otros cambios de postura

El presidente Javier Milei confirmó este lunes en una entrevista televisiva que “reconsideró” su postura respecto del papa Francisco. En la campaña lo había definido como “el representante del maligno en la tierra”, declaraciones que causaron sorpresa y repudio incluso en medios internacionales, los cuales retomaron el tema durante su visita oficial al Vaticano. “Reconsideré algunas posiciones y, a partir de ese momento, comenzamos a construir un vínculo positivo”, expresó el mandatario.

Francisco, "el argentino más importante"

Luego de su visita al papa Francisco en el Vaticano, Milei reconoció a Bergoglio como "el argentino más importante" de todo el país, en una entrevista al canal televisivo italiano Retequattro.

Sobre su religión, el Presidente argentino explicó que es católico, pero que practica “algo de judaísmo”, lo que se apreció en su reciente visita al muro de los lamentos en Israel y su recorrida por lugares emblemáticos de la cultura judía.

El Estado, "el mayor ladrón"

Durante la entrevista, Milei enfatizó en sus posiciones ideológicas y se definió como "un anarcocapitalista" con un "profundo desprecio por el Estado".

"Creo que el Estado es el enemigo, una asociación criminal”, manifestó el Presidente en charla con el periodista Nicola Porro.

"Como decía Oppenheimer, el método que se utiliza en el mercado es la inversión, el comercio, y el método del Estado es precisamente el robo, y por lo tanto el Estado no es solo la mayor organización criminal del mundo, sino también el mayor ladrón estacionario del mundo", enfatizó.

"Un ladrón ataca de vez en cuando, pero cada vez que vas a comprar algo en un lugar, te está robando el Estado a través de los impuestos; por lo tanto, el Estado te roba todos los días", afirmó el mandatario argentino.

"El Estado tiene el poder de arrestar a la gente, los políticos no se ven afectados, no ven su poder en juego. Pero en esto me di cuenta de que la única manera de entrar en el sistema era dinamitarlo", advirtió Milei.

Inicio de reformas estructurales

Respecto a sus primeros días de mandato, el Presidente sostuvo que lo hecho "en estos 50 días ha sido iniciar y poner en marcha reformas estructurales".

"De estas reformas, 350 se consideraron urgentes y 650 se incluyeron en una ley. Y eso es interesante, porque el eje central de todo esto es que se refiere a devolver el poder y la libertad a los argentinos", enfatizó. En un segundo plano, se refirió a lograr "estructuras de mercado más competitivas”.

Culminada su gira internacional, Milei viajó de regreso a la Argentina para retomar su agenda local.

Con información de Ámbito