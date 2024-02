Adorni: “No estamos dispuestos a que violentos logren frenar el debate”

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni destacó el rol de las fuerzas de seguridad afuera del Congreso durante el debate de la Ley Bases en Diputados y advirtió que en el Gobierno no permitirán que “un grupo de violentos logre frenar un debate legislativo”.

“En relación a los hechos de violencia que ocurrieron fuera del Congreso de la Nación, quiero destacar la titánica tarea de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional y de Prefectura que lograron contener a los violentos”, expresó Adorni.

“En total hay ocho personas detenidas por agresiones y resistencia a la autoridad y siete agentes que pertenecen a las fuerzas que han resultado heridos en virtud de los hechos de violencia”, confirmó el funcionario.

“Parece infantil a esta altura aclarar que quien corta la calle, quien agrede a un ciudadano o a un agente policial está cometiendo un delito. Y cometer un delito, al menos ahora, tiene consecuencias”, advirtió el portavoz en conferencia, y agregó: “Imagínense lo que pasaría si nos dejamos extorsionar por estas minorías violentas que no representan a los trabajadores”.

“Entendemos que los piqueteros hasta hace no mucho caminaban libremente por la 9 de Julio sin que nadie les diga nada. Hoy eso se terminó y estamos haciendo lo que corresponde”, explicó Adorni, y enfatizó: “No estamos dispuestos a que un grupo de violentos logre frenar un debate legislativo”.

“No hay plan B”

Respecto del rumbo que el Ejecutivo busca darle al país y a las muestras de descontento popular de los últimos días, el vocero sostuvo que no se cambiará el plan. “Este Gobierno no fue elegido para mantener contentos a todos. Nos han elegido para representar a todos los argentinos que quieren un país mejor, que son la gran mayoría”, afirmó Adorni, y destacó: “Estamos en el camino correcto y no hay plan B para la batalla cultural”.

Debate en Diputados de la Ley Bases

En conferencia de prensa, Adorni felicitó a los diputados de diversos espacios políticos “por ponerse del lado correcto de la historia en un momento de cambio que la gente ha elegido en las urnas”.

“Acá no hay ningún desguace porque nosotros mismos optamos por quitar algunos artículos para acelerar la discusión parlamentaria. El Gobierno no va a hacer nada que esté fuera de la ley”, concluyó el portavoz.

“En este momento Diputados sigue debatiendo el proyecto de Ley Bases esperando que sea el principio de un cambio de época y que la Argentina siga profundizando lo que vinimos a hacer y que la libertad, la propiedad privada, el respeto por la ley y el mérito vuelvan a ponerse en valor”, resaltó Adorni.

El negocio de la pobreza

Por otra parte, el vocero presidencial destacó la actitud de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al “enfrentarse a los gerentes de la pobreza y ponerse a disposición de cada una de las personas que sienta tener alguna necesidad”.

“Quedó demostrado que el negocio con los pobres existe y no vamos a permitir que eso siga ocurriendo”, enfatizó.

Optimista en lograr la media sanción en la Cámara baja, el portavoz explicó que el proyecto de la Ley Ómnibus es solo el principio del plan de gobierno.

“La Ley Bases es una parte importante del camino que tenemos pensado para la Argentina, pero no lo es todo. Cada uno de los artículos para nosotros es fundamental, como también cada uno de los artículos incluidos en el DNU y cada una de las acciones que tomamos en línea con la libertad y la desregulación”, sostuvo Adorni.

“El camino es claro, el norte es claro, y vamos a hacer todo lo necesario para seguir cumpliendo ese camino”, remarcó finalmente.