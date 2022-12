Un automovilista se negó a un control y arrastró a los policías

Un joven automovilista y dos acompañantes mujeres fueron detenidos este domingo a la madrugada en Córdoba, luego de que el coche en el que se trasladaban embistió contra policías que intentaban detener el vehículo en un control.

El hecho se produjo en medio de los festejos de Navidad en la concurrida avenida Rafael Núñez, donde varios testigos filmaron el hecho, incluso una de las jóvenes que iba en el asiento de acompañante.

Por causas que se investigan, varios agentes policiales intentaron detener el auto y pidieron a los ocupantes que bajaran, pero estos se negaron ante la postura de que no estaban cometiendo ningún delito, según se escucha de sus propias voces.

Aún se desconocen motivos por los cuales intentaron evadir a las fuerzas de seguridad, pero hay varias filmaciones que dan cuenta del hecho, incluso una de las personas que se encontraba dentro del vehículo grabó la secuencia con su celular.

Una de las jóvenes que viajaban dentro del vehículo registró con su celular el momento en el que el suboficial Raúl Córdoba junto con otros dos agentes le solicitaron al conductor que descienda del auto. En el video se escucha como dos de los tres jóvenes se negaban a bajar. “¿Qué delito? No estamos haciendo nada malo, no robamos, no hicimos nada”, se escucha decir a una de las chicas; mientras que otra, con una postura racional, acota: “Bajemos, no quiero meterme en esta, preguntale qué estamos haciendo”.

"No estamos haciendo nada malo”, le responde el conductor a su amiga. Por su parte, la otra acompañante reafirma la voluntad de negarse a descender del vehículo: “Coral, no te bajes porque es peligroso”.

La insistencia de los uniformados para que descendieran fue en vano, por lo que el conductor decidió arrancar. En su recorrido, un hombre y una mujer de la fuerza, según se ve en diferentes imágenes, se pusieron en el frente del coche, un Volkswagen Gol Trend, para evitar que huyera, y fueron colgados del capot durante varios metros y un efectivo resultó con lesiones en sus piernas, motivo por lo que reaccionó con golpes en la chapa y el parabrisas del auto.

Luego de varios metros recorridos, con refuerzos y un patrullero que se cruzó adelante, sacaron al joven, de 20 años, por la fuerza y lo detuvieron, junto con sus acompañantes.

“Antes de que la policía los frenara, este vehículo venía provocando lo que sería una conducción de tipo peligrosa. Venía zigzagueando, lo que también fue visto por cámaras de seguridad que tiene la Policía de Córdoba”, manifestó el subdirector general de seguridad de Córdoba Capital Norte, el comisario mayor Víctor Di Stéfano, quien confirmó que quedaron a disposición de la fiscalía, acusados por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones”.

Según informó el periodista Andrés Ferreyra, el conductor sigue detenido y las dos jóvenes que iban con él (hermanas entre ellas e hijas de una funcionaria judicial) fueron liberadas.