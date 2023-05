En una estación de servicio en la provincia de Tucumán, una empleada sufrió un violento ataque por parte de una conductora que exigía ser atendida.

El incidente ocurrió el lunes 1 de mayo, pero las imágenes y el testimonio de la trabajadora herida volvieron virales en las últimas horas.

Lucía Rodríguez, la víctima de la agresión, explicó a La Gaceta de Tucumán que en esa estación de servicio operan con dos filas: una para cargar combustible a las motos y otra para automóviles. “Ella se puso en la fila que no correspondía y cuando le dije que debía pasar al otro lugar, me empezó a insultar”, contó la trabajadora.

Después de propinarle insultos durante varios minutos, la agresora optó por alejarse a pie del sitio. Sin embargo, regresó cinco minutos después para recuperar su vehículo, pero antes aprovechó para desquitarse con Rodríguez. “Comenzó a golpearme con violencia durante un largo periodo de tiempo, hasta que mis compañeros lograron apartarla de encima de mí”, relató la víctima.

El video, que respalda la declaración de la víctima, captura el momento preciso en que la agresora se acerca a la empleada, quien se encontraba a pocos metros de una bomba de combustible, y le propina una serie de golpes con el puño. Ante la falta de opciones, la empleada también decide defenderse de las agresiones y contraataca.

Poco después, personas cercanas a la trifulca, decidieron intervenir en la escena, pero lo hicieron de mala manera, ya que, en lugar de separar a las involucradas, apartaron a otros empleados de la estación de servicio e impidieron que detuvieran la pelea entre las dos mujeres. El conflicto era observado desde la distancia por otros clientes presentes en el lugar.

En los últimos 30 segundos del video, se puede observar a la agresora ejerciendo un dominio físico sobre la empleada, golpeándola con bofetadas, puñetazos y tirando de su cabello, hasta que finalmente sus familiares intervienen y la apartan de la empleada. Al mismo tiempo, los trabajadores de la estación de servicio, hicieron lo propio con su compañera, llevándola a un sito seguro para resguardarla.

“Me golpearon en la cara y en la cabeza. Quedé con mucho miedo, miedo de salir a la calle más que nada”, dijo la víctima en una entrevista.

La empleada contó que realizó dos denuncias luego del ataque: “La primera sobre lo ocurrido, y la segunda porque la agresora continúo yendo a mi trabajo a buscarme y diciéndole a mis compañeros que me iba a volver a golpear cuando donde me vean; que me estaban esperando en la calle, en la estación”.

“No entiendo por qué tanta violencia y tanta bronca con una persona que encima no conocés. No saben que yo tengo familia, si tengo que volver, si tengo hijos. No me conocen. Para agredirme, no tuvieron piedad”, concluyó.